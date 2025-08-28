¿Quién es 'Alito' Moreno, el presidente del PRI que quiere desaforar Morena?

¿Quién es Moreno Cárdenas?

En una entrevista que ofreció a Expansión Política en 2013, “Alito” Moreno se definió como un joven deportista, jugador de futbol –logró participar en la tercera división de un equipo profesional– e interesado en participar en temas relevantes para su estado. “Un joven que tiene mucha tarea que hacer por el país y el estado”, dijo en ese momento.

Moreno confesó entonces que Enrique Peña Nieto era un priista vivo al que admiraba y que sus tres libros favoritos eran “Las 48 leyes del poder”, de Robert Greene; “El príncipe”, de Maquiavelo, y “El arte de la guerra”, de Sun Tzu.

Tiene 50 años y es el menor de los seis hijos de Emigdio Moreno Cossío y Yolanda Cárdenas. También está casado con Christelle Castañón Sandoval desde el 26 de enero de 2012, quien es su segunda esposa.

Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, de acuerdo con su cédula profesional 7179397 expedida en 2011, y cuenta con un Diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM).

Trayectoria política y legislativa

''Alito'', como es conocido, es un político que milita en el PRI desde hace más de 30 años; desde 2019 es dirigente de este partido y finalizará su gestión en 2027, debido a que fue reelegido en 2024. Ingresó al tricolor en 1991, cuando Carlos Salinas era el presidente de México.

Antes de arrancar su carrera política, al volverse síndico de asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Campeche, en el 2000, fue auxiliar técnico del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) y coordinador de giras en el Congreso de Campeche.

En su entidad natal ha ocupado distintos cargos, como presidente del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), de Juventud Popular Revolucionaria (JPR) de la CNOP y ha sido consejero político municipal y estatal.

De 2002 a 2008 fue presidente nacional del Frente Juvenil Revolucionario (FJR). También se desempeñó como presidente del Comité Directivo Estatal de la Juventud Popular Revolucionaria por México. De 2008 a 2009 fue secretario de organización política del CEN del PRI. En 2009 se convirtió en presidente del partido en Campeche, hasta 2011, mientras que en las elecciones de 2012 fue secretario de operación política del CEN tricolor.

Actualmente es senador, pero ha estado en el Poder Legislativo por más de 15 años, pues ha sido en cuatro ocasiones diputado federal y senador.

En 2003 ingresó a la Cámara de Diputados, en la 59 Legislatura. De 2006 a 2012 fue senador de la República, lo que lo colocó como el hombre más joven dentro del PRI en ganar un escaño. En 2012 volvió a la Cámara baja, hasta que en 2015 se convirtió en gobernador de su estado. En septiembre de 2021 regresó a la Cámara de Diputados, y en 2024 regresó a la Cámara alta.

Después, Moreno Cárdenas tomó posesión como gobernador el 16 de septiembre de 2015, cargo al que solicitó licencia en junio de 2019 para competir por la dirigencia del partido. En ese periodo fungió como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de diciembre de 2018 a mayo de 2019.

El priista fue señalado por poseer una residencia de más de 46 millones de pesos que presuntamente construyó cuando era mandatario estatal y percibía ingresos anuales por solo 5 millones de pesos. En su declaración patrimonial que presentó en 2015, cuando era candidato a la gubernatura, “Alito” reportó ingresos por 5 millones 306,748 pesos, de los cuales un 1 millón 184,196 eran por desempeñar cargos públicos y 4 millones 122,552 por otras actividades.