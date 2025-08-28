Publicidad

México

Alejandro Moreno, el político que quiere desaforar Morena

''Alito'' es un político que milita en el PRI desde hace más de 30 años. Se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la oposición.
jue 28 agosto 2025 03:34 PM
¿Quién es 'Alito' Moreno, el presidente del PRI que quiere desaforar Morena?
Alejandro Moreno ha dicho que Morena lo persigue políticamente.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, se encuentra en una nueva polémica, luego de que este miércoles 27 de agosto se enfrentó a empujones y manotazos con el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

El priista reclamó que el presidente de la Cámara alta que no le dio la palabra durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, por lo que Fernández Noroña intentó ignorarlo. Luego vino el enfrentamiento físico.

¿Quién es Moreno Cárdenas?

En una entrevista que ofreció a Expansión Política en 2013, “Alito” Moreno se definió como un joven deportista, jugador de futbol –logró participar en la tercera división de un equipo profesional– e interesado en participar en temas relevantes para su estado. “Un joven que tiene mucha tarea que hacer por el país y el estado”, dijo en ese momento.

Moreno confesó entonces que Enrique Peña Nieto era un priista vivo al que admiraba y que sus tres libros favoritos eran “Las 48 leyes del poder”, de Robert Greene; “El príncipe”, de Maquiavelo, y “El arte de la guerra”, de Sun Tzu.

Tiene 50 años y es el menor de los seis hijos de Emigdio Moreno Cossío y Yolanda Cárdenas. También está casado con Christelle Castañón Sandoval desde el 26 de enero de 2012, quien es su segunda esposa.

Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, de acuerdo con su cédula profesional 7179397 expedida en 2011, y cuenta con un Diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM).

Trayectoria política y legislativa

''Alito'', como es conocido, es un político que milita en el PRI desde hace más de 30 años; desde 2019 es dirigente de este partido y finalizará su gestión en 2027, debido a que fue reelegido en 2024. Ingresó al tricolor en 1991, cuando Carlos Salinas era el presidente de México.

Antes de arrancar su carrera política, al volverse síndico de asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Campeche, en el 2000, fue auxiliar técnico del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) y coordinador de giras en el Congreso de Campeche.

En su entidad natal ha ocupado distintos cargos, como presidente del Frente Juvenil Revolucionario (FJR), de Juventud Popular Revolucionaria (JPR) de la CNOP y ha sido consejero político municipal y estatal.

De 2002 a 2008 fue presidente nacional del Frente Juvenil Revolucionario (FJR). También se desempeñó como presidente del Comité Directivo Estatal de la Juventud Popular Revolucionaria por México. De 2008 a 2009 fue secretario de organización política del CEN del PRI. En 2009 se convirtió en presidente del partido en Campeche, hasta 2011, mientras que en las elecciones de 2012 fue secretario de operación política del CEN tricolor.

Actualmente es senador, pero ha estado en el Poder Legislativo por más de 15 años, pues ha sido en cuatro ocasiones diputado federal y senador.

En 2003 ingresó a la Cámara de Diputados, en la 59 Legislatura. De 2006 a 2012 fue senador de la República, lo que lo colocó como el hombre más joven dentro del PRI en ganar un escaño. En 2012 volvió a la Cámara baja, hasta que en 2015 se convirtió en gobernador de su estado. En septiembre de 2021 regresó a la Cámara de Diputados, y en 2024 regresó a la Cámara alta.

Después, Moreno Cárdenas tomó posesión como gobernador el 16 de septiembre de 2015, cargo al que solicitó licencia en junio de 2019 para competir por la dirigencia del partido. En ese periodo fungió como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de diciembre de 2018 a mayo de 2019.

El priista fue señalado por poseer una residencia de más de 46 millones de pesos que presuntamente construyó cuando era mandatario estatal y percibía ingresos anuales por solo 5 millones de pesos. En su declaración patrimonial que presentó en 2015, cuando era candidato a la gubernatura, “Alito” reportó ingresos por 5 millones 306,748 pesos, de los cuales un 1 millón 184,196 eran por desempeñar cargos públicos y 4 millones 122,552 por otras actividades.

Las polémicas: desafueros y confrontaciones

Alejandro Moreno ha protagonizado diversas polémicas que van desde filtración de audios, acusaciones de peculado, el intento de ser desaforado hasta confrontaciones constantes con Gerardo Fernández Noroña.

En 2022, “Alito” Moreno fue el centro de la polémica luego de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, emprendió en su contra una guerra de filtración de audios.

El primer audio filtrado fue en mayo de año. La gobernadora mostró las conversaciones de “Alito” Moreno ordenando pagos millonarios al publicista español Antonio Solá.

En otro audio que Layda difundió el 17 de mayo de 2022 en contra del dirigente nacional del PRI se escucha la voz de “Alito” Moreno diciendo que Cinépolis entregó 25 millones de pesos a su partido para financiar campañas electorales.

Tras la filtración de los audios, Moreno Cárdenas denunció al gobierno federal y la gobernadora de persecución política en su contra con el objetivo de debilitar a los partidos de oposición y a los opositores.

A ello se suma que este miércoles 27 de agosto se confrontó a empujones y manotazos, porque Alejandro Moreno Cárdenas no le cedieron la palabra durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

“Te estoy pidiendo la palabra”, dijo Alejandro Moreno a Fernández Noroña, quien contestó: “no, no me toques”. En ese momento ambos se empujaron y el priista le dio unos manotazos en la cara al presidente del Senado.

Tras ello, Gerardo Fernández Noroña presentó una denuncia contra Alejandro Moreno por lesiones y agregó que buscará el desafuero del priista.

“Una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, declaró el morenista.

Sin embargo, no es la primera vez, que Morena impulsa el desafuero del priista., pues en julio de 2025 la Fiscalía de Campeche, estado encabezado por Layda Sansores, presentó ante la Cámara de Diputados una nueva solicitud de juicio para retirarle el desafuero al priista.

El 17 de agosto de 2022 la Fiscalía de dicha entidad ya había presentado una primera solicitud de desafuero en contra del priista para ser juzgado. En ese momento lo acusó de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y uso de recursos de procedencia.

Otra polémica que encabezó fue en 2024, cuando impulsó su reelección como presidente del PRI. Mediante la modificación delos estatutos del partido político, los priistas eligieron que Alito se quedará en la dirigencia hasta 2027.

Esta votación se hizo sin la presencia de liderazgos del partido, como Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri ni Beatriz Paredes, quienes criticaron la intención de Alejandro Moreno de perpetuarse en el poder.

''Alito'' deja al PRI como la cuarta fuerza

Cuando Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, llegó a la dirigencia del PRI en agosto de 2019, el partido tenía 12 gobernadores y en el Congreso de la Unión era representado por 45 diputados federales y 13 senadores, por lo que era la tercera fuerza. Actualmente el organismo político sólo tiene el control de dos entidades: Coahuila y Durango.

De ser un partido hegemónico al frente del Poder Ejecutivo y con mayoría en el Congreso y más estados gobernados, en los comicios de 2024, el partido no logró colocar a ninguno de sus candidatos a gobernadores, que eran José Yunes Zorrilla para el gobierno de Veracruz, y Laura Haro, para el de Jalisco.

