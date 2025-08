"Alito" Moreno presenta denuncias contra Morena y AMLO tras amenaza de desafuero

También denunciaron al expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente proteger al crimen organizado y a su hijo Andrés Manuel López Beltrán por en encabezar el robo de combustible.

“Hemos presentado denuncias formales y penales en la Fiscalía para que se investiguen y esclarezcan estos hechos”, mencionó Alejandro Moreno.

La bancada priista por su parte pidió al Senado la destitución de Adán Augusto López como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, pues dijo que “denigra” el cargo que ostenta.

“Tabasco vivió un infierno y, como secretario de Gobernación, no pudo dar respuesta al crimen organizado”, comentó.

Comentó que el PRI también presentará denuncias ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad en contra de López Obrador y Hugo López-Gatell por la muertes de covid-19.

“Ya presentamos las denuncias penales par aque se investigue en la Fiscalía y de aquí partiremos en los próximos días a Estados Unidos a presentar las denuncias penales contra estos personas y acudiremos a la Corte Internacional Penal para denunciar los delitos de lesa humanidad”, declaró.

Al referirse a la petición de la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción en Campeche para desaforarlo, el dirigente del PRI aseveró que no sucederá.

“Presentaron un catálogo de verdaderamente tonterías, mentiras, para tratar de amedrentar. No tengo nada que ocultar. No tengo nada que esconder. No tienen nada. No hay nada. Y les volveré a ganar”, agregó.

Este marte 29 de julio, la Fiscalía de Campeche presentó y ratificó ante la Cámara de Diputados una nueva solicitud de declaración de procedencia que lleva al desafuero del priista Alejandro Moreno.

Al exgobernador se le atribuye el delito de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por más de 100 millones de pesos.

Esta no es la primera vez que se solicita el desafuero de Moreno. En 2022, el entonces fiscal de Campeche, Renato Sales, pidió a la Cámara e Diputados retirarle el fuero constitucional al priista por enriquecimiento ilícito.