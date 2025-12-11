Autoridades detienen a cinco integrantes de la célula criminal de ''El Limones''

El Gabinete de Seguridad señaló que las capturas ocurrieron durante operativos en Durango y Coahuila vinculados a la detención de ''El Limones''.

En continuidad a los cateos realizados en Durango y Coahuila, donde fue detenido Edgar "N", alias "El Limones", identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia realizaron operativos.

Rodríguez Ortiz es identificado como objetivo prioritario y operador financiero de ''Los Cabrera''.

La célula criminal está vinculada a extorsiones a comerciantes y ganaderos en La Laguna.

Las capturas forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló hoy las cuentas bancarias de Edgar Rodríguez Ortiz, "El Limones", así como de personas vinculadas a su círculo cercano.

Esta acción forma parte de una serie de investigaciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, enfocadas en desmantelar la estructura criminal de "El Limones".

En un operativo coordinado entre diversas instituciones de seguridad, el miércoles fue detenido ''El Limones''.

La operación estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

La colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió identificar operaciones irregulares de Edgar “N”, relacionadas con fraude y lavado de dinero.

Durante los operativos se aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.