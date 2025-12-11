Publicidad

México

FGR celebra condena a dos exfuncionarios por ''Estafa Maestra''

La Fiscalía General de la República (FGR) celebró que se obtuvo la reparación del daño a favor del Estado Mexicano por 62 millones de pesos.
jue 11 diciembre 2025 07:01 PM
ernestina godoy
Ernestina Godoy fue elegida nueva fiscal de la república tras la salida de Gertz. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Dos exfuncionarios fueron condenados a pagar 62 millones 877 mil 192 pesos por un contrato otorgado de manera indebida en el esquema que se conoció como la ''Estafa Maestra''.

Ricardo Mejía Zayas, exdirector general de Adjuntos de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), deberán reparar el daño.

Un juez los halló culpables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, celebró que se obtuvo la reparación del daño a favor del Estado Mexicano.

Los funcionarios suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, ''en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes''.

En su momento, la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ''a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal, por la cantidad señalada'', explicó la FGR.

Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de los dos funcionarios.

