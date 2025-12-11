FGR celebra condena a dos exfuncionarios por ''Estafa Maestra''

Un juez los halló culpables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, celebró que se obtuvo la reparación del daño a favor del Estado Mexicano.
Los funcionarios suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, ''en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes''.
En su momento, la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ''a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal, por la cantidad señalada'', explicó la FGR.
Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de los dos funcionarios.