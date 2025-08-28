Sheinbaum reacciona a agresión de 'Alito' a Noroña: es un porro y muestra autoritarismo del PRIAN

Sheinbaum comentó que cuando vio el video de la agresión de Moreno a Fernández al término de la sesión recordó un episodio porril de sus épocas como estudiante.

“Ayer recordé yo un episodio de cuando era estudiante, ya hace un rato. Ustedes saben que yo era activista estudiantil y participábamos en distintas actividades, nos reuníamos en un círculo estudiantil que estaba en lo que entonces se llamaba el anexo de la Facultad de Economía, estaba pegado a la Facultad de Derecho, en aquel entonces se caracterizaba por estar llena de porros.

“No podías pasar por la Facultad de Derecho porque porros por todos lados, ahí les pagaban para golpear a otros estudiantes. Recordé que íbamos un día bajando con mi hermano y otros compañeros del anexo de Economía que estaba pegado a la Facultad de Derecho y de la nada se dejaron venir unos porros de la Facultad de Derecho a golpearlo, lo golpearon, lo tiraron al piso y lo golpearon. ¿Por qué razón? Porque los vio. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores se me vino a la memoria aquella escena”, planteó la presidenta.

Sheinbaum afirmó que es muy claro que fue Alejandro Moreno el que agredió físicamente a Fernández Noroña.