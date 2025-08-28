Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: 'Alito' fue quien agredió; es porro y muestra autoritarismo del 'PRIAN'

La presidenta Claudia Sheinbaum comparó la agresión de Alejandro Moreno Cárdenas en contra de Gerardo Fernández Noroña con un acto de porros.
jue 28 agosto 2025 09:44 AM
Sheinbaum reacciona a agresión de 'Alito' a Noroña: es un porro y muestra autoritarismo del PRIAN
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la agresión de Alejandro Moreno muestra el autoritarismo del PRIAN.

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró como un acto porril la agresión física de Alejandro Moreno al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y consideró que es un muestra del autoritarismo del “PRIAN”.

“Lo que ocurrió ayer muestra la verdad de lo que es el PRIAN”, afirmó en su conferencia de prensa.

Publicidad

Sheinbaum comentó que cuando vio el video de la agresión de Moreno a Fernández al término de la sesión recordó un episodio porril de sus épocas como estudiante.

“Ayer recordé yo un episodio de cuando era estudiante, ya hace un rato. Ustedes saben que yo era activista estudiantil y participábamos en distintas actividades, nos reuníamos en un círculo estudiantil que estaba en lo que entonces se llamaba el anexo de la Facultad de Economía, estaba pegado a la Facultad de Derecho, en aquel entonces se caracterizaba por estar llena de porros.

Te recomendamos:

Bronca Noroña y Alejandro Moreno
Congreso

Fernández Noroña y ''Alito'' Moreno se confrontan físicamente

“No podías pasar por la Facultad de Derecho porque porros por todos lados, ahí les pagaban para golpear a otros estudiantes. Recordé que íbamos un día bajando con mi hermano y otros compañeros del anexo de Economía que estaba pegado a la Facultad de Derecho y de la nada se dejaron venir unos porros de la Facultad de Derecho a golpearlo, lo golpearon, lo tiraron al piso y lo golpearon. ¿Por qué razón? Porque los vio. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores se me vino a la memoria aquella escena”, planteó la presidenta.

Sheinbaum afirmó que es muy claro que fue Alejandro Moreno el que agredió físicamente a Fernández Noroña.

Publicidad

“Se trató de presentar como si fuera un zafarrancho en el Congreso, pero es muy clara de quién viene la agresión y después pues esta actitud condenable del compañero que se pone en frente para poder parar, lo empujan y después lo patean en el suelo a la vista de otros diputados. Entonces sí es muy importante que se vea como ocurrió y de quién vino la agresión”, comentó.

Lo importante aquí es que muestran lo que son los partidos de oposición en México. Uno es el jefe del Cártel inmobiliario y otro el ‘porro’. Ahí están juntos”

Cuestionó que en la oposición se acuse al gobierno de Morena de autoritarismo, cuando son los de la oposición los que actúan de forma autoritaria.

“Promovemos libertades, democracia y participación, mientras ellos muestran odio y violencia. Su actitud es hipócrita: llaman autoritario a nuestro gobierno, pero actúan con autoritarismo”, agregó.

Te puede interesar:

Jacques Coste
voces

Morena es menos poderoso de lo que parece (primera parte)

Pese a la agresión física entre los senadores, la presidenta consideró que hay condiciones para que los legisladores puedan sesionar.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Cámara de Senadores conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad