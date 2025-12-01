“Queremos una Inteligencia Artificial latinoamericana y en español”

Que el país se convierta en un referente en ciencia y tecnología y en el futuro exporte semiconductores, produzca autos eléctricos, satélites, y tenga su propia Inteligencia Artificial (IA) es la gran aspiración de México, de acuerdo con la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz.
“¿Qué queremos hacer? Nos interesa una Inteligencia Artificial desde el punto de vista latinoamericano y en español. Esa es la idea central”, afirma la funcionaria al firmar un convenio con Chile para el desarrollo de esta tecnología.
En entrevista con Expansión Política explicaque para ello la secretaría que encabeza creará la supercomputadora “Coatlicue”, una máquina capaz de procesar billones de datos en tiempo récord, que será el pilar del Clúster Nacional de Supercómputo,la red "más poderosa del país”.
La supercomputadora, además, estará orientada a crear una Inteligencia Artificial regional y el diseño de ésta tendrá que ir de la mano de una legislación rigurosa. "Porque, como cualquier tecnología, la IA puede ser usada para mejorar la vida o hacer daño. Hay que ver qué se va a hacer, pero no podemos parar el desarrollo”, subraya Ruiz.
Confía en que la supercomputadora será una realidad en el sexenio de Claudia Sheinbaum, igual que los otros proyectos anunciados: "Olinia", el minivehículo eléctrico, o el autobús eléctrico "Taruk".
Para ella, el reto es garantizar que los beneficios de los desarrollos lleguen a cada rincón del país para mejorar la vida de la gente.
Es un acto de justicia, porque en el Siglo XXI la peor forma de discriminación es la exclusión del conocimiento y la tecnología”,
Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia
Impulsar la innovación mexicana
El eterno calor de Cuernavaca no detiene a la titular de la Secretaría de Ciencia. Es medio día y ya inauguró un foro, recorrió una exposición y participó en una rueda de prensa. Todo para impulsar la innovación tecnológica mexicana.
Ruiz fue una de las anfitrionas del STS Forum 2025, realizado en la capital de Morelos. Ahí recibió a Expansión Política antes de retomar su agenda, que después incluyó reuniones con sus homólogos de América Latina y con instituciones de educación superior.
Aquí un fragmento de la entrevista.
¿Por qué es discriminación que el conocimiento no llegue a todos? Es la más grande de las discriminaciones en el siglo del conocimiento. O sea, cuando no se conocía nada, todo el mundo estaba equivalente, no había una solución para determinados problemas. Pero, hoy, muchos problemas se han solucionado; sin embargo, hay una gran desigualdad entre los que tienen el acceso y los que no lo tienen.
¿Cómo hacer para que más mujeres entren a las carreras STEM? Sabemos que hay una gran discriminación hacia las mujeres, la ha habido y no es que ya se acabó. En particular, hablando de la ciencia y la tecnología, donde hay una menor representación femenina es en las matemáticas, en la física y en todas las ingenierías de corte científico.
Entonces, sí tenemos que ver cómo promover esas vocaciones desde la infancia, porque si una niñita, también los niños, no es estimulada con buenos cursos de matemáticas, de ciencia, pues ya difícilmente les va a gustar cuando entra a la preparatoria.
Han presentado algunos proyectos muy ambiciosos, ¿hay talento? La Secretaría trabaja con sus centros, pero también con las universidades. No solo apoyamos a nuestros centros, que sería nuestra obligación directa, sino a todas las instituciones para que colaboren conjuntamente en este tipo de soluciones.
En muchas instituciones nuestras, pero también en la UNAM, en el (Instituto) Politécnico, tienen experiencia en diseñar semiconductores, microcomputadoras muy poderosas con las que se construyen los chips que hacen que funcione cualquier aparato.
¿Cuál es la importancia de los semiconductores? Todo aparato electrónico, tu teléfono, la televisión, la lavadora, tienen mecanismos para funcionar que están basados en semiconductores.
¿Qué queremos? Que en México se puedan producir y que no importemos todo. A lo mejor no podemos producir teléfonos y computadoras, pero sí podemos producir chips para aparatos médicos, televisiones, aparatos domésticos. Y luego tratar de producirlo en grande para poderlo exportar.
A los investigadores posdoctorantes les preocupan los problemas de inserción laboral que hay. Tienen toda la razón y estamos viendo qué vamos a hacer. Yo me he reunido con ellos y con ellas y tenemos esa preocupación.
Formamos especialistas y muchos de ellos, luego, no se pueden acomodar en un trabajo. No es que no tengan trabajo, sino que no tienen el trabajo en su área. Ahí es nuestra obligación buscar cómo podemos relacionarlos también con la industria. En México, la industria no contrata a doctores, a grandes especialistas, entonces tenemos que buscar que reconozcan la necesidad que tienen de tener gente con mucha formación.
El presupuesto para ciencia, que en México es más bajo que en otros países, ¿puede ser un freno? Por supuesto, los recursos son fundamentales. Pero también hay que ver que se han ido aumentando gradualmente en este gobierno y que hay proyectos que directamente los financia el gobierno. Por ejemplo, "Olinia", "Kutzari", todos los proyectos que he mencionado, los financia directamente la Presidencia. No están cargados en el recurso que tiene la Secretaría de Ciencia.
¿Cuáles serían los beneficios para México con la supercomputadora? ¿Cuál va a ser la maravilla de “Coatlicue”? La intensidad, poder hacer proyectos más grandes en menos tiempo. Es una idea impresionante, que cambia la historia de la ciencia mexicana.
Lo que aportaría “Coatlicue” es hacer aplicaciones de inteligencia artificial, de supercómputo, predicciones mucho más exactas.
Con un equipo de ese nivel, puedes hacer una simulación de un terremoto de tal magnitud, en tal lugar. ¿Qué pasaría, qué se caería, qué resistiría? Y luego ver qué se tiene qué hacer y poder prevenirlo. Porque el terremoto no lo podemos evitar, pero sí lo podemos esperar y saber qué va a ocurrir. Lo mismo en el caso de huracanes o inundaciones. Todas esas simulaciones te indican dónde hay peligro y dónde lo puedes prevenir. Ya se hace, pero una supercomputadora posee una capacidad mucho mayor.
Y en salud es impresionante lo que se puede hacer. Un médico, una médica, ¿cuántas radiografías, cuántas tomografías, cuántas mastografías puede comparar una sola persona? Muy poquitas. Esas máquinas revisan cientos para saber qué ha ido pasando, por ejemplo, en un cáncer de seno.
¿Estará lista en este sexenio? Le dimos dos años, pero estamos empezando con lo que tenemos, esas supercomputadoras que no tienen la capacidad de “Coatlicue” pero tienen una capacidad muy importante, a hacer proyectos con las empresas, con los gobiernos, un servicio. Ahorita las usan sobre todo para hacer investigación, pero queremos que salgan y resuelvan problemas del país.