Congreso

Noroña denunciará a ''Alito'' y buscará su desafuero tras agresión

Noroña sostiene que no hubo confrontación, sino que fue Alejandro Moreno quien lo golpeó junto con otros priistas.
mié 27 agosto 2025 05:22 PM
Bronca Noroña y Alejandro Moreno
Noroña y ''Alito'' se confrontaron durante una sesión en el Congreso.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunciará penalmente a Alejandro Moreno y a tres priistas más que lo agredieron físicamente durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, y buscará el desafueros de estos políticos.

“Una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, declaró el morenista.

En conferencia, Fernández Noroña comentó que Emiliano González, quien es una de las personas que trabajan con él, estaba grabando lo sucedido cuando lo tiraron, patearon y le rompieron su cámara fotográfica.

“Llegó Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenazarlo a muerte”, señaló.

Emiliano González
Bronca Noroña y Alejandro Moreno
Congreso

Fernández Noroña y ''Alito'' Moreno se confrontan físicamente

Por ello sostuvo que Emiliano González también presentará denuncias por estos golpes y por la destrucción de su equipo de trabajo, y comentó que el viernes se convocará a sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a las 9:30 para tocar este tema.

El morenista, sostuvo que no hubo confrontación con Alejandro Moreno, sino, dijo, éste fue quien lo golpeó junto con otros dos priistas, -el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez y Alonso Erubiel Lorenzo- y aseguró que esta agresión fue planeada.

“¿Cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe. Me dio de rozón, me dio de golpes en los brazos. Me dijo: ‘te voy a partir la madre, te voy a matar’. Ese es el senador de la república”, declaró.

Fernández Noroña explicó que junto con Elimiano González presentarán la denuncia y si hay un presunto delito, será la Fiscalía General de la República quien pida el desafuero de estos legisladores ante la Cámara de Diputados.

También explicó el porqué no le dio la palabra a Alejandro Moreno. Dijo que antes de terminar la sesión consultó a los legisladores si se realizarán las intervenciones de las bancadas, a lo que respondieron que no.

“Doy por cerrada la sesión y cuando estamos cantando el himno, Alejandro Moreno llega a jalonearme y yo lo único que le hago es (decirle) ‘espérate, estamos cantando el himno, respeto’. No cantó la mayor parte del himno y cuando termina el himno, me empieza a provocar , toquetear a empujar”, dijo.

Mientras, el diputado Leonel Godoy comentó que solicitarán a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, protección para el senador Fernández Noroña y para Emiliano González.

"Me parece que también en lo político vamos a actuar y para eso a mí me parece que reglamentariamente es perfectamente válida una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente por la gravísima ofensa que se hizo al Poder Legislativo", dijo.

Conflicto entre Gerardo Fernández Noroa y Alejandro Moreno.

