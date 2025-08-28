Los Simpson lo hicieron de nuevo:

Alito: ¡Sé austero!

Noroña: ¡Oblígame! pic.twitter.com/59cbTJ0iyq — Simpsonito (@SoySimpsonito) August 27, 2025

La sesión legislativa concluía cuando Moreno y Noroña intercambiaron roces, los cuales derivaron en empujones, gritos, reclamos y manotazos.

Videos captados en el recinto legislativo muestran que Moreno agredió a al menos otra persona a la que arrojó al piso, mientras intentaba llegar hasta Noroña, a quien otros legisladores alejaron de la confrontación.

Noroña y ''Alito'' se han confrontado antes de forma verbal. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Noroña acusó a los priistas de subir a la tribuna para atacarlo. ''Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión'', escribió en redes sociales.

Antes del intercambio físico, Moreno se acercó al presidente del Senado para reclamarle que no le dio la palabra durante la sesión. “Te estoy pidiendo la palabra”, le dijo.

Tras el incidente, el priista explicó que existía un acuerdo de la Mesa Directiva para que al final del debate, hubiera un posicionamiento final de cada grupo parlamentarip; sin embargo, dijo, no se respetó, porque él ya no pasó.

“Vieron que antes de que se terminara la sesión, pedimos la palabra y la pedimos para que se cumpliera el acuerdo. De manera intransigente e intolerante, este cobarde, cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar que diera la oportunidad de cumplimiento o que acuerdo parlamentario se iba a hacer posteriormente”, contó.

Noroña y Alejandro Moreno ya se han confrontado antes de forma verbal durante las sesiones, pero no habían llegado a la confrontación física.

El incidente ocurre en medio de señalamientos de políticos de oposición hacia el morenista Fernández Noroña por la casa de 12 millones de pesos que reconoció tener en Morelos.