Baja participación, acordeones y reaparición de AMLO marcan elección judicial

No obstante, para el politólogo Arturo Espinosa Silis fue una elección en la que se plasmaron los "peores temores" que se vislumbraron durante el proceso.

"Fue una jornada muy difícil. Para mí fue una jornada triste, frustante. Yo creo que fue una jornada desairada, sin duda, hace mucho que no veíamos en una elección nacional (...) las casillas vacías", planteó en un Live de Expansión.

El PAN, por su parte, acusó irregularidades como acarreo de votantes, manipulación de boletas electorales y un "festival" de acordeones, por lo que anunció que interpondrá denuncias ante organismos internacionales.

Baja participación

En un mensaje emitido en punto de las 23:00 horas, y fuera de la sede del INE, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, informó que la participación fue de entre el 12.57 y el 13.32% de los electores.

"Los especialistas que realizaron esta estimación son expertos en áreas de estadística y matemáticas y diseñaron una muestra representativa de todas las casillas seccionales instaladas en el país con el fin de estimar con la mayor precisión el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral", expuso.

Los resultados obtenidos por los especiaistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32%". Guadalupe Taddei, presidenta del INE.

Desde la Junta Distrital número 10, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, Taddei subrayó que este cálculo se hizo con base a una muestra aleatoria de 1,644 casillas y el ejercicio de estimación estuvo fundado en bases científicas y métodos estadísticos, a fin de proporcionar información confiable a la ciudadanía.

Desde ayer, los votos emitidos para jueces, magistrados y ministros son contados en las 300 Juntas Distritales del organismos elctoral, conteo que se ha calculado le llevará al INE 10 días . Se prevé que los resultados se den a conocer de forma escalonada y como fecha límite se tiene el 10 junio.

Reaparece AMLO

El expresidente Andrés Manuel López Obrador, arquitecto de la Reforma Judicial que hizo posible la elección de este domingo, reapareció públicamente después de ocho meses para ir a votar. Desde que entregó la banda presidencial, el 1 de octubre de 2024, López Obrador no había sido visto en público.

El tabasqueño, quien prometió retirarse de la "vida púbica", votó en una casilla especial en Palenque, Chiapas, donde está su quinta "La Chingada", en la que presuntamente habita.

"Nunca en la historia de nuestro País el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección", soltó AMLO después de votar.

Tras ocho meses de no aparecer en la escena pública, AMLO se presentó en una casilla especial de Palenque, Chiapas, para participar en la elección judicial. (Foto: Lidia Arista / Expansión)

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, acudió a las urnas -en la CDMX- acompañada de su hijo Jesús Ernesto, quien votó por primera vez.

"¡Que viva la democracia!"

Unos minutos antes que López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, en cuyo gobierno se aprobó la Reforma Judicial que empujó su antecesor, emitió su voto en una casilla contigua a Palacio Nacional.

A las 9:25 horas, acompañada de su esposo, la morenista se presentó en la casilla de la Sección 4748, ubicada en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en la Calle Moneda.

Entre gritos de simpatizantes de "¡Presidenta! ¡Presidenta!", caminó unos metros de Palacio Nacional al Museo y, antes de entrar a la casilla, levantó el puño derecho y expresó: "¡Que viva la democracia!".

Sheinbaum ocupó alrededor de 11 minutos para votar. Más tardem al encabezar un evento en Acapulco, Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México hizo historia con la elección judicial.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum, México hizo historia con la elección judicial. (Foto:Rodrigo Oropeza/AFP)

Al acudir a votar, el ministro en retiro y actual coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, fue increpado en la casilla a la que fue a votar por la activista Jimena Villicaña, quien le reclamó por la destrucción de la "división de poderes" en el país.

"Gracias por destruir la división de poderes en el País. Y que no se te olvide nunca la cara de las juventudes que pagaremos las consecuencias de tus decisiones", le dijo la activista cuando Zaldívar salió de la casilla en la CDMX.

Contrastes en CDMX

Transcurridas las primeras horas de la jornada electoral, los contrastes entre distintas zonas de la Ciudad de México se hicieron evidentes, desde la apertura tardía de casillas, la copiosa participación y la baja afluencia.

En las secciones 5390 y 5391, ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, la apertura se retrasó debido a la ausencia de funcionarios de casilla. Aunque entre 5 y 10 personas esperaban para votar desde temprano, los responsables electorales solicitaron a los presentes que se ofrecieran como funcionarios para poder iniciar la jornada. La mayoría declinó la invitación, al argumentar compromisos previamente agendados para este domingo.

“Desde las 7:30 estamos aquí, unas personas ya se fueron porque se desesperaron”, dijo Paola, vecina de la colonia Jardín Balbuena quien esperó más de dos horas para votar.

En la casilla 3232, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal -una de las zonas residenciales de mayor plusvalía en la capital- los funcionarios llegaron puntualmente y la mesa electoral abrió poco después de las ocho de la mañana. Sin embargo, la participación ciudadana fue notoriamente baja. Cuatro horas después de la apertura, apenas 17 personas habían emitido su voto.

Casilla de la sección 2004 en Huixquilucan totalmente vacía, en espera de votantes.

A esa casilla en Jardines del Pedregal acudió a votar Margarita Rojas Olvera, aspirante a ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, su presencia pasó casi desapercibida.

En una casilla de la Colonia Roma Sur de los 1,190 votantes solo participaron 150 y en esta sección fue la de más copiosa participación, en otras hubo 81, en otra 100 y 109 y 124 votantes.

Jesús Velásquez , presidente de la casilla 4690 en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, aseguró que en la elección vio mucho más participación de la que esperaba, pero reconoció que fue apenas una fracción de la cantidad de votantes que participó en la elección presidencial de 2024, cuando también fue funcionario de casilla.

"Muchísimo menos, definitivamente. Vi mucha más participación en la anterior comparada con esto pero fluye al final, hay muchos vecinos que se están acercando", compartió.

Al mediodía, la casilla que encabezó llevaba alrededor de 170 votos y los ciudadanos llegaban de a poco. "A esta hora el año pasado ya teníamos una fila enorme", señaló.

"Me genera mucha desconfianza"

Ante una elección en la cual fue difícil conocer a las decenas de aspirantes, Bernardo Coronel, vecino de Tlatelolco, decidió no votar. "No tengo claridad de qué es lo que estoy eligiendo", dijo a Expansión Política.

"Siento que no fue suficientemente accesible la información y no hay manera de conocer el historial o verificar la procedencia de algunos candidatos. Me genera mucha desconfianza algunos casos, por ejemplo un candidato que tenía 25 denuncias de agresión sexual o (candidatos) que habían estado ligados con casos de narcotraficantes".

Martín, abogado y vecino de Tlatelolco, sostuvo que, pese a la presencia de "perfiles peligrosos" -que fueron denunciados públicamente por organizaciones como Artículo19 y Defensorxs- hubo buenos perfiles en las boletas.

"Hay perfiles interesantes de personas, puedo decir que son abogados y abogadas que vienen de las luchas sociales y que ahora están intentando disputar un lugar en el Poder Judicial", comentó tras votar en su casilla.