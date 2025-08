Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, afirma que en los hospitales todavía escasean algunos insumos a pesar de que la Secretaría de Salud había estimado regularizar el abasto en julio.

Por eso, la asociación decidió retomar la idea de una protesta nacional contra el desabasto. Primero convocó a marcha el 29 de junio, pero esa manifestación se canceló tras una reunión con el secretario de Salud, David Kershenobich.

Este miércoles, el activista se reunió de nuevo con las autoridades sanitarias para evaluar el avance en la distribución de los medicamentos.

Barbosa afirmó que la dependencia se comprometió a que más insumos recién comprados llegarían entre el 15 y 20 de agosto.

Pero, al considerar que las autoridades incumplieron de nuevo las fechas propuestas para regularizar el abasto, decidió convocar a la nueva manifestación.

“Eso es bueno, evidentemente, porque ya hay un tiempo para que llegue este medicamento, pero le comentamos (al secretario de Salud) la incomodidad de la gente que hoy llega con su medicamento y le dicen que no hay", señaló.

"Por lo tanto, le confirmamos a él que la marcha va. Vamos a manifestar la inconformidad de los pacientes que están viviendo este problema”, explicó en un video.

Primeras 2 ciudades confirmadas para la #MarchaNacional #QueremosMedicina 🧸

Guadalajara sábado 9 de agosto 4 pm

CDMX domingo 10 de agosto 10 am



Estaremos publicando las ciudades que se van sumando. pic.twitter.com/2RiWAGBbax — NARIZ ROJA AC (@NARIZROJAAC) August 1, 2025

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, en el caso de tres fármacos, se han presentado complicaciones de abasto. Prometió, sin embargo, resolver el problema ahora en agosto.

“Se está atendiendo, en la mayoría de los estados hay abasto de medicamentos oncológicos. Y ahí donde falta algún tipo de medicamento para algún tipo de cáncer, se están tomando todas las medidas”, afirmó.

"Hay un equipo permanente para el abasto de medicamentos y nosotros pensamos que este mes de agosto va a ser clave para que lleguen todos los medicamentos a todos los lugares del país", prometió.

Por separado, la Secretaría de Salud agregó en un comunicado que ya se compró el 96% de todos los insumos, unos 4,000 millones de piezas. Mientras que otros 60.6 millones de piezas adicionales se encuentran en proceso de adquisición y 17.8 millones se licitarán el 16 de agosto.

Sin embargo, la dependencia ha batallado con la distribución de los fármacos. De todas las piezas solicitadas desde el 1 de febrero al 25 de julio, solo se han entregado 68%, según los datos oficiales de la misma secretaría.

El gobierno acusa a los proveedores de incumplir los tiempos de entrega y lanzó una nueva estrategia, que operará a partir de este mes, para que las propias autoridades repartan algunos medicamentos en camionetas.

"Ahí donde aún no han llegado (los medicamentos), tiene que ver principalmente con las farmacéuticas, que se comprometieron a entregar en 15 días y pasan los 15 días y aún no han entregado. Y ahí se toman medidas inmediatas: si no se entrega, hablar de inmediato con el proveedor. Y si el proveedor no se compromete, se buscan otros proveedores con el mismo precio", agregó Sheinbaum.