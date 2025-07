El gobierno tiene su talón de Aquiles para distribuir medicamentos: se llama Birmex

La incapacidad de Birmex

Las autoridades han señalado a las empresas por incumplir los convenios de entrega, pero especialistas explican que las malas decisiones gubernamentales también han contribuido al desabasto. Una de ellas es mantener a Birmex en la distribución, a cargo de esta tarea desde el sexenio pasado.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se implementaron al menos cuatro esquemas de compra y entrega de medicamentos, casi todos fallidos por la falta de experiencia de las instituciones encargadas. El expresidente encomendó a Birmex la tarea de la distribución y quiso dejar de lado a los operadores logísticos privados. Pero Birmex se vio en la necesidad de contratarlos de nuevo ante su falta de capacidad.

Hay medicinas compradas, pero las carencias son por una cuestión logística, de fallar en distribuirlas a tiempo”, Gilberto Castañeda, investigador del Cinvestav.

La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en una fiscalización de 2023 que Birmex carece de las capacidades para garantizar un sistema efectivo y transparente de compras, almacenamiento, distribución y entrega oportuna de los medicamentos.

Estos errores alcanzaron a la administración de Sheinbaum. Aunque su gobierno mejoró el proceso de compra y llevó a cabo la licitación más grande del sector, ahora que apuesta a otro modelo de distribución, decide mantener la operación de Birmex.

El nuevo esquema sí tendrá algunos cambios: Birmex deberá coordinarse con las secretarías de Salud estatales para llevar los medicamentos a cada clínica. Además, la Megafarmacia del Bienestar, inaugurada por López Obrador, ya no es la estrategia clave en la distribución de insumos médicos.

Sin embargo, parece que los errores de Birmex pasan desapercibidos. Lo ideal sería que el gobierno evaluara la capacidad real de la paraestal y decidiera, con evidencia, si conviene reforzar las capacidades de Birmex o es mejor removerla de esta operación, expone Janet Oropeza, investigadora de Fundar.

“El tránsito entre estos distintos esquemas se ha hecho sin corregir errores en la planeación, almacenamiento, distribución y entrega oportuna. Por ello, a pesar de que los recursos ejercidos para la compra y distribución de medicinas aumentaron en los últimos dos años, el desabasto persiste”, señala en un análisis.

Cancelan licitación

Desde el sector privado, los distribuidores ven otros problemas, como los plazos que las instituciones dan para las entregas y que ronda los 20 días. Además de la falta de pagos a las farmacéuticas, que suma un adeudo de 28,000 millones desde 2021.

“Traemos mucho rezago y eso nos afecta, muchas empresas pequeñas no pueden operar o seguir produciendo”, afirma un distribuidor que solicita no revelar su nombre para no afectar las negociaciones con las autoridades.

La anulación de la compra consolidada, debido a que funcionarios de Birmex habían asignado contratos a sobreprecio por 13,000 millones de pesos, también retrasó la adquisición y entrega de los insumos hasta que se repuso el procedimiento.