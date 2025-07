El contingente que protestó en el Estado de México se dirigió a Palacio del Gobierno, donde solicitó la intervención de las autoridades estatales.

Mientras que en la capital del país se reunieron en Parque Hundido y de ahí marcharon hasta la sede de IMSS Bienestar, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde realizaron un mitin. Después fueron recibidos por representantes del organismo, con quienes alcanzaron acuerdos tras casi cuatro horas de diálogo.

Estamos en una mesa de diálogo entre representantes del IMSS Bienestar y de las ocho secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) del #Edomex, en un ejercicio de diálogo permanente para escuchar y atender sus demandas. pic.twitter.com/xzNxlBcexy — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) July 22, 2025

Los trabajadores expusieron que sus demandas son las mismas que exigen desde octubre de 2023, cuando el Estado de México se incorporó al organismo público IMSS Bienestar –que administra los servicios de salud de 23 estados– y dejó de pagar bonos y prestaciones.

Por eso protestaron en febrero pasado y, como hasta la fecha las autoridades no habían cumplido con las demandas de su pliego petitorio, hoy retomaron las manifestaciones.

“Tenemos más de un año que no nos han cumplido, no tenemos derechos, no hay medicamentos. En los hospitales no funcionan los elevadores, los pacientes tienen que comprar su material porque no hay en muchas ocasiones”, explicó a medios de comunicación una doctora.

Marcha de trabajadores de IMSS Bienestar el 22 de julio en la Ciudad de México. (Foto: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.)

IMSS Bienestar se había comprometido a regularizar el abasto de medicamentos, los pagos faltantes, estímulos y prestaciones canceladas en marzo, pero los trabajadores señalan que eso no se cumplió.

"Las movilizaciones responden al incumplimiento en la transferencia de recursos por parte del gobierno estatal, lo que ha impedido a IMSS Bienestar realizar el pago de estas prestaciones", explicó en un comunicado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que también representa a médicos y enfermeras de IMSS Bienestar.

Tras la mesa de diálogo, el organismo informó que acordó con los representantes de ocho secciones sindicales del SNTSA pagar los bonos pendientes el próximo 15 de agosto y entregar medallas de reconocimiento por antigüedad el 31 de julio.

Sin embargo, los trabajadores continúan exigiendo otras demandas: