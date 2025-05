Esa fue una de las premisas que lo motivaron a participar en este proceso inédito.

Su objetivo, dice, es contribuir a la consolidación de un órgano que, por primera vez en la historia, tenga la facultad de vigilar, evaluar y sancionar la actuación de los jueces, magistrados y ministros elegidos ahora por voto de la ciudadanía.

Para poder impartir justicia no caben las curvas de aprendizaje, porque decidimos la vida de las personas"

Santana reconoce que durante décadas el Poder Judicial se mantuvo como un organismo lejano, incluso “inalcanzable” para la mayoría de las personas. Admite que se cometieron errores y que no se supo comunicar la relevancia en la vida institucional del país.

“El Poder Judicial tenía muchas virtudes, pero nos falló la autocrítica. Aquellos casos, aquellos errores garrafales, aquellos errores que ofendieron a la ciudadanía no supimos aceptarlos. No supimos aceptar que teníamos ciertas debilidades que había que corregir”, asegura.

En entrevista para Expansión Política, el aspirante número 37 de la "boleta turquesa” a una magistratura en el Tribunal de Disciplina Judicial comparte detalles de su carrera profesional, los desafíos de formar parte de este nuevo proceso y lo que significó recorrer 15 estados del país para dialogar, explicar y convencer a los ciudadanos sobre participar en el proceso por la trascendencia de la elección.

El “todo por el todo”

Jaime Santana Turral, doctor en Derecho y maestro en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma del Estado de México, se autodefine como servidor público de vocación.

Inició su carrera en 1992 como practicante en el Poder Judicial mientras estudiaba la licenciatura. Dos años después concursó mediante un examen de oposición para oficial judicial.

Fue escalando cargos hasta convertirse en juez de distrito, magistrado de circuito y llegó a formar parte del equipo de Artúro Zaldivar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ministro en retiro.

Aquí parte de la entrevista:

¿Por qué quiere ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial?

Se genera una reforma que puede ser compartida o no respecto a la reforma judicial del año pasado. Mi plaza resulta insaculada para poder ir a elecciones este año, pero también se genera y se crea este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Una vez analizando las opciones que yo tenía, consideré que podía y que tengo los méritos necesarios y las capacidades suficientes para tratar de seguir sirviendo a mi país desde esta nueva responsabilidad. Es un tribunal nuevo que yo he considerado es la piedra angular de esta reforma. Si ese tribunal funciona, se podrá garantizar una justicia más transparente, pero sobre todo se estará garantizando la independencia de las personas juzgadoras. Por eso decidí participar en esta en esta contienda, obviamente declinando a mi pase directo para poder defender la magistratura de circuito que actualmente gozo.

¿Qué opina de que los cargos ahora sean electos y se suprima la carrera judicial?

carrera judicial se mantiene en el Poder Judicial, pero hasta los cargos de secretario de tribunal y secretario de juzgado. Ya para las personas juzgadoras, la Constitución ya establece la elección a través del voto directo secreto. Es muy cuestionable de esta reforma (la elección) en función de que se ha dicho que se va a privilegiar la popularidad de los candidatos. Podemos o no compartir la forma de seleccionar a los nuevos juzgadores, pero me parece que es una reforma que está vigente y que debemos atender y por eso la importancia de poder participar.

Una de las desventajas que tiene la democracia es que no siempre resultan los más aptos y, a nivel de impartición de justicia, puede ser un gran riesgo"

¿Con esta reforma, la trayectoria y la historia de Jaime Santa se suprime?

Creo que Jaime Santana ya hizo historia. Yo creo que lo que he hecho y ya se ha quedado en sentencias, se ha quedado en formación de nuevos juzgadores, de nuevo nuevos colaboradores, que ya pude yo imprimir un sello en mi historia. Si esta elección no me resulta favorable, la historia de Jaime Santana en el Poder Judicial ya estará escrita. Pero yo quiero seguir construyendo esa historia, quiero seguir escribiéndola. Pero bueno, en caso de que el voto ciudadano no me favorezca, seguramente me estaré reinventando, pero con esa experiencia que tuve, que ya pude haber adquirido durante 30 años.

¿Le parece normal que con una vida de carrera judicial tengan que salir a la calle a buscar el apoyo popular en materias que son altamente especializadas?

Cuando hablamos de normalidad, empezamos a hablar de un ámbito subjetivo, lo cierto es que esta reforma nos obliga a tener una un perfil diferente. Obviamente la historia que yo ya he construido lo hice a través de esfuerzo y meritocrático. Ahora ya no es así... ¿por qué surge esta reforma bajo la óptica de sus creadores? Por una desconfianza ciudadana entre los jueces. Me parece que es una labor complicada. Nos ha resultado muy difícil porque no estamos nosotros expuestos ni habituados a estar en ese tipo de dinámicas.

¿Qué sensación le dejaría que quede en el cargo alguien que es menos calificado y tiene menos experiencia que usted?

Lo que esperamos es que queden los mejores, pero si existe esa situación –que no es el escenario que yo estoy visualizando–, evidentemente se dará una sensación en cuanto a que este proceso no cumplió la expectativa para el cual fue creado. Me parece que sí sería un tema de desilusión, no solamente a nivel personal, sino a nivel institucional y sobre todo a nivel de la nación. Eso no es lo que quiere nuestro país.

Yo conozco los defectos del Poder Judicial, estuve atendiéndolos, sé cómo corregirlos"

¿Qué opinión tiene sobre los detractores de la reforma judicial y los llamados a no votar?

Invitar a no votar, a boicotear esta elección, me parece que es un despropósito. Me parece que, al contrario, con el voto o no de un ciudadano el proceso se va a culminar; así lo dice la Constitución. Entonces, en lugar de insistir en tratar de sabotear este proceso deberían inclinarse en votar por aquellas personas que efectivamente tengan esos perfiles. No salir a votar significará un rechazo a esta reforma. No la queríamos.

Yo no puedo compartir una reforma que trunca mi carrera judicial de 30 años, pero también, como abogado, sé que el camino está dado. La voluntad popular se ha manifestado a través de los legisladores en esta reforma, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, creo yo que debemos darle el mejor resultado posible.