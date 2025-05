Candidata a magistrada: "Que la justicia hable tu idioma y deje el 'abogañol'"

—Hay desinterés ciudadano, no alcanzamos a dimensionar por qué elegir al Poder Judicial, y por eso la expectativa es que no haya votación alta.

—Sí, ahorita las reglas están hechas para elegir mediante estas elecciones, no sé si sea lo mejor, no sé si sea lo peor, pero es ahorita lo que tiene México. Tampoco tenemos que robarle a la ciudadanía el derecho que tiene de elegir —explica.

"Hoy, constitucionalmente, está previsto ese derecho para que elija el ciudadano. ¿Por qué negárselo? 'Es que ya está dicho, 'es que la ciudadanía no va a saber'. Eso se dice, pero no, yo creo que esta es una oportunidad de cambio, y esperamos que se concrete", agrega.

"Los que conocemos el derecho electoral tenemos que ser los primeros que respeten las leyes y los procedimientos electorales, aunque ello implique no poder promovernos o hacer campaña como está acostumbrado el país".

Carreón Castro comenta eso porque como aspirante a a magistrada enfrenta, igual que otros juzgadores, la dificultad de ser candidata fuera de su distrito judicial, el 14, que incluye las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, siendo ella habitante de Benito Juárez.

Aparecerá en la boleta de ese distrito como candidata número 03, pero admite que ha sido una complejidad transmitir la especialidad a la que contiende, la administrativa, a pesar de que todos los ciudadanos pueden ser siempre usuarios de la justicia en ese tipo de Tribunal.

Más aún, fue de las ultimas a las que el Instituto Nacional (INE) asignó el distrito a contender, un día antes del arranque de campaña, cuando los primeros aspirantes a juzgadores supieron desde su registro, a principios de marzo, la zona en donde tendrían que buscar el voto, y los que van a cargos nacionales, desde febrero.