"Que empresas se sometan a la ley", busca candidata a magistratura en Telecom

La candidata explica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones “que puede ser considerada como el verdugo de los concesionarios".

"No eres el área que dice 'aquí está tu concesión'. No. Éramos el área de por qué no se está haciendo esto, supervisar y verificar a los agentes económicos preponderantes, llámese Telmex, Telcel, América Móvil”, dice.

Por eso, desde el Instituto o desde el Poder Judicial, afirma, el objetivo es y será que se aplique la ley y se garantice el derecho de toda la población a recibir todos los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión de una forma muchísimo más equitativa, con menos precios.

La Inteligencia Artificial en la justicia

Montiel Cuevas propone aprovechar las ventajas de la Inteligencia Artificial en la impartición de la justicia en telecomunicaciones, para brindar mejor acceso y resoluciones de una forma mucho más rápida.

"Una queja principal de la ciudadanía que es que se tarda mucho en resolver en el Poder Judicial. Los juicios son demasiado largos. Y sí, efectivamente hay mucho trabajo, pero el acceso a la inteligencia artificial regulada y normada, con ética jurídica, es posible", sostiene.

Eso puede hacer avanzar más rápido las cargas de trabajo y lograr una justicia expedita, que es lo que todos demandan.

A eso le suma el acercamiento de juzgadores y personas que piden justicia. “Ver al juez o al magistrado que tiene un caso es imposible, son inaccesibles. Te atiende el oficial o el secretario de acuerdos. Muy pocas veces tienes acceso, en el 90% de los casos no es así y eso debe cambiar”, indica Montiel.

“La justicia tiene que ser algo cercano, los jueces y magistrados no son seres inalcanzables, los ciudadanos tienen ahora con las elecciones la posibilidad de acercarse y con su voto hacer ese cambio”, plantea.