Jeffrey Lichtman, abogado de la mafia en EU y de líderes del Cártel de Sinaloa

Concentra 34 años de experiencia y una de sus áreas de especialización es la defensa de clientes acusados de delitos bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), la cual fue creada para combatir a organizaciones criminales al considerar que los delitos son cometidos como parte de una empresa criminal, no solo de forma individual.

Entre los delitos que cubre la Ley RICO se encuentran tráfico de drogas, lavado de dinero, evasión fiscal, extorsión, soborno y conspiración para cometer asesinato, entre otros.

En menor medida Lichtman trabaja también casos de derechos civiles, laborales y de seguros de salud.

Destacan entre sus clientes Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los exlíderes del Cártel de Sinaloa y padre de Ovidio Gúzmán, ‘El ratón’, quien se declaró culpable de narcotráfico ante un tribunal federal de Chicago, Estados Unidos.

El abogado también defendió a John A. Gotti, señalado de ser uno de los jefes de la familia Gambino durante los años 90, grupo que llegó a dominar el crimen organizado en Nueva York. En su defensa, Lichtman logró que se desecharan tres cargos de conspiración para cometer homicidio así como de un cargo de fraude por 25 millones de dólares de los cuales era acusado su cliente.

El litigante es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal y de la Asociación de Abogados de Defensa Penal del Estado de Nueva York. Aparece con frecuencia en medios de comunicación como invitado en canales como FOX News y Court TV, además de publicarse artículos sobre su carrera en New York Magazine y The New York Times.

Se formó como defensor la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Tiene licencia desde 1991 y fundó su propia firma, Law Offices of Jeffrey Lichtman, en 1999.