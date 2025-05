¿Cuál es la pensión vitalicia de Banxico que recibe Ernesto Zedillo?

“¡Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia!”, expresó la mandataria federal durante la “mañanera del pueblo”.

También adelantó que recordaría cuánto pagan los mexicanos derivado del Fobaproa y cuánto recibe de pensión Ernesto Zedillo.

El 28 de abril, Sheinbaum recordó hechos ocurridos durante el sexenio de Ernesto Zedillo, como el Fobaproa, la privatización de ferrocarriles o la reforma de Zedillo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1994, cuando separó del cargo a todos los ministros y propuso una nueva Corte que sería elegida por la mayoría parlamentaria del PRI.

Ante ello, el exmandatario federal respondió a través de una carta las críticas sobre la “destrucción de la democracia” a manos de Morena.

“La presidenta ha preferido reiterar, casi textualmente, las falsedades que durante muchos años expresó su antecesor como parte de su demagogia para engañar a la gente”, sostuvo el expresidente.

¿Zedilo recibe pensión de Banxico?

Sí, de acuerdo con los registros del banco central, el expresidente obtiene del erario nacional 143,020 pesos mensuales de Banxico, cifra actualizada a 2025.

La presidenta de México aseguró que no sabía sobre la pensión que recibe Ernesto Zedillo; sin embargo, solicitó al Banco de México revisar el tema.

"Ah, sí. No, pues no sabía. Mira, qué bien que nos informas. A ver, el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia de quien trabaja. No sé ahora, ¿verdad?, pero trabajaba en una empresa que benefició él mismo", expresó en la conferencia del 29 de abril desde Palacio Nacional .

La razón por la que Ernesto Zedillo Ponce de León recibe una pensión proveniente del Banco central es porque trabajó en la institución entre 1978 y 1987, cuando se desempeñó como analista, subgerente de investigación económica y responsable del extinto Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza (Ficorca). El exfuncionario se jubiló bajo la modalidad de retiro a los 36 años de edad.

“El Personal del Banco que cumplían con ciertos requisitos de edad y años de servicio, tenían derecho a una pensión por hasta un monto igual al salario mensual promedio neto que hubieren percibido durante su último año de servicios", detalla Banxico. Es decir, la pensión corresponde por su trabajo como funcionario y no como expresidente, derecho al que renunció.

El expresidente aseguró que “no le apena aceptar la jubilación acordada”, al mismo tiempo que acusó al gobierno de Sheinbaum Pardo de eliminar al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) para ocultar con qué recursos vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los enormes beneficios que goza López Obrador en su simulado retiro con cargo al erario público. El ocultamiento de esta información seguramente ayudó a tomar la decisión de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia”, publicó en una carta .

Sheinbaum Pardo aseguró que va a presentar un informe detallado sobre las cosas que pasaron durante el sexenio del priista para que las nuevas generaciones conozcan las repercusiones de las decisiones, como el Fobaproa, por ejemplo, que se prevé que termine de pagarse hasta el 2042.

"Vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador; pues no. En un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político; el que era el candidato del PRI lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta 'transición a la democracia' estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México 50,000 millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde Salinas, un modelo que fracasó", apuntó.