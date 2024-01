10 datos que debes saber del expresidente Ernesto Zedillo

¿Qué hizo después de ser presidente?

7.- Tras desempeñarse como jefe del Ejecutivo, participó en el consejo ejecutivo de empresas como Procter and Gamble (P&G), Alcoa y Union Pacific, (concesionaria de la compañía Ferromex), anteriormente llamada Ferrocarriles Nacionales de México, los cuales fueron privatizados durante su mandato.

8.- Es director del Yale Center for the Study of Globalization , profesor de Economía y Política Internacionales, profesor de Estudios Internacionales y de Área y profesor adjunto de Estudios Forestales y Ambientales en la Universidad de Yale.

9.-En 2003 recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Harvard.

10.- Se casó con Nilda Patricia Velasco, originaria de Colima y a quien conoció cuando ambos estudiaban en el IPN.

Tienen cuatro hijos, Ernesto Zedillo Jr., Emiliano, Patricia y Rodrigo.

