Sheinbaum acusa a Zedillo de autoritarismo: la oposición lo quiere de vocero

“Nexos trae ‘autoritarismo’, ‘se acabó la democracia en México’, esa es su nueva narrativa, como ya nadie les cree, ya tienen muy poca credibilidad, entonces ahora andan buscando nuevos voceros, van a buscar a Zedillo como vocero”, señaló.

La presidenta criticó al gobierno de Zedillo porque, acusó, mientras el expresidente asegura que se acabó la democracia, fue en su sexenio cuando se cometió la masacre de Acteal y se aprobó la deuda del Fobrapoa.

“También es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? porque eso también es autoritarismo o a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles”, cuestionó.

Sobre las críticas de Zedillo a la elección del Poder Judicial, la presidenta recordó que fue en el gobierno del priista cuando se quitó a los ministros para poner a otros electos por el propio titular del Ejecutivo federal.

¿Por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él?, porque él propuso a cada ministro de la Corte... o por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura que estaba dirigido por la misma persona presidenta de la Corte, o qué ¿eso no es autoritarismo?”, comentó.