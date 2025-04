Cargos judiciales en juego: diferencias entre ministros, magistrados y jueces

Estas son las circunscripciones en que se divide el país:

En la primera circunscripción, que tiene cabecera en Jalisco, están los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora.



En la segunda, cuya cabecera está en Nuevo León, están además los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.



En la tercera circunscripción, con cabecera en Xalapa, Veracruz, están los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.



En la cuarta circunscripción con cabecera en la Ciudad de México, están Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.



En la quinta y última circunscripción, con cabecera en Toluca, estado de México, están además Colima, Hidalgo y Michoacán.

¿Qué es y qué hace un juez de Distrito?

Los titulares de juzgados de distrito, a diferencia de los magistrados electorales o de Disciplina Judicial, resuelven juicios de amparo indirecto, interpretan las leyes y resuelven sobre lo cotidiano. Es el primer contacto de los ciudadanos con el sistema de justicia federal.

Hay especialidades como civil, mercantil, de trabajo, administrativo, amparo o penal. Según el tipo de problema lo atiende un juez especializado, por ejemplo, para resolver disputas entre trabajadores y empleadores quien resuelve es un juez en materia de trabajo.

Para resolver controversias entre particulares puede ser en materia civil. Cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales es materia de amparo, o bien cuando resuelve diferendos relativos a servicios públicos, puede tratarse de materia administrativa.

En materia penal, los jueces de distrito llevan los procesos (juicios) de presuntos delincuentes y dictan las sentencias.

Los juzgados son órganos jurisdiccionales de primera instancia del PJF y los encabeza un titular o juez, auxiliado por secretarios, actuarios y otros funcionarios de la carrera judicial. En la elección se elegirán 386 jueces de distrito.

¿Qué es un magistrado de Circuito?

Los tribunales Colegiados de Circuito son tribunales de segunda instancia, es decir, se encargan de conocer y resolver impugnaciones de asuntos que fueron resueltos en primera instancia por jueces de distrito y de juicios de amparo directo.

Estos tribunales se integran por tres magistrados o magistradas de circuito y, como los jueces, también se dividen en especialidades: administrativos, civiles, del trabajo, de lo penal, de apelaciones y los especializados en telecomunicaciones, por ejemplo.

En la elección se elegirán 464 cargos a magistraturas de circuito responsables de revisar las inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito y órganos judiciales locales.

Con sus resoluciones, ayudan a establecer criterios para resolver casos futuros.

Confusión y ¿abstencionismo?

Especialistas coincidieron -en el podcast Política y Otros Datos, de Expansión Política- que las elecciones judiciales, para las cuales se perfila una participación de menos de 20%, según estimaciones del INE, han generado una enorme confusión entre la población por el tipo de cargos a elegir, la forma de votar y el desconocimiento de los cientos de candidatos.

Javier Rosiles, profesor-investigador de la Universidad de la Ciénega y analista en temas político-electorales, observa que uno de los principales problemas es que, a diferencia de todas las elecciones anteriores, ahora no se votará por un proyecto, sino por un perfil técnico.

"Otro problema tiene que ver con la representación, por eso a veces la gente no lo entiende tanto, es decir, nosotros votamos por representantes, por ejemplo, la misma presidenta, por legisladores, eso quiere decir que ellos nos plantean un proyecto político y que van a defender nuestros intereses", señala.

"El problema con el Poder Judicial es que nada más alejado tendría que ser que ellos representen nuestros intereses o de otra persona, se supone que ellos no representan intereses particulares, sino que imparten justicia; el ciudadano de pronto dice: 'yo no entiendo tanto' porque una cosa es votar por la presidenta, por legisladores, pero acá se me está pidiendo una cosa distinta que es una cuestión más técnica que política".

Melissa Ayala, experta en derecho constitucional y el Poder Judicial, considera que una herramienta "importantísima" para fomentar la participación y acercarse a la elección judicial es la plataforma "Conóceles", del INE, en la cual se pueden consultar los perfiles y propuestas de cada candidato.

"Algo que me molesta mucho (...) es que se está reduciendo a las y los candidatos a números y colores, y a mí esto me choca porque ha sido una de las grandes peleas que hemos dado las defensoras y los defensores de DH y que hemos representado a las víctimas, en donde decimos: un expediente es una persona", observa.

"En este caso es el proyecto de vida de una persona y me parece muy feo esto de 'vota 08 morado', (cuando) es una persona, entonces esta herramienta del INE contraataca o contrarresta esto, es: métete, ve la foto de esta persona, qué ha hecho, a qué se ha dedicado".