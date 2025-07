La ministra Lenia Batres pide reformas para revertir sentencias firmes

En su participación en el foro “Mujeres que transforman el Derecho”, Batres, ministra en funciones y quien fue electa para otro periodo en la SCJN, sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que es necesario legislar la anulación de “la cosa juzgada fraudulenta”, pues sus víctimas suelen ser las personas con menos recursos para defenderse.

“Hay muchos casos en nuestro país que, por el principio de cosa juzgada, se quedan en la impunidad hechos corruptos que ya no son reversibles. Vemos eso, les decía, en materia agraria con despojos, francos despojos'', dijo.

“Hemos abordado en la Corte cuando menos tres casos, que la Corte decidió no revertir y aun cuando estábamos mirando contratos ilegales, que fueron suscritos por personas ajenas a ejidos o que no tenían por qué haberse suscrito. porque no tenían autorizaciones de asambleas ejidales”, agregó.

Batres planteó que este asunto debe cambiar por lo que planteó que se debe analizar como parte de las futuras reformas para mejorar y fortalecer al sistema de justicia, sobre todo en casos en los que se reclaman derechos sociales, como en los litigios laborales o agrarios.

Debe pensarse “muy particularmente en las mujeres en condiciones más humildes de nuestro país. Creo que es allí donde tenemos mayores rezagos porque se trata de sectores en los que se multiplica la injusticia”.

El evento estuvo organizado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Colima, en ocasión del Día del Abogado y la Abogada y estuvo ahí la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.