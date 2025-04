Ministras desafían las reglas para campañas judiciales

Las campañas judiciales iniciaron e domingo 30 de marzo en un proceso muy restrictivo que prácticamente dejó a las candidaturas sólo la opción de hacer volanteo. Además a las personas candidatas que se mantienen en el cargo estarán impedidas a hacer proselitismo en horario laboral.

La ministra Yasmín Esquivel arrancó el domingo en un acto corporativo: la sede del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) con tipografía y decoración de color de guinda -como Morena- y ante integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes al final recibieron atole y tamales.

Hoy, en entrevista para Milenio Televisión, la ministra insistió en que su eslogan es “la ministra de la transformación”, como la palabra que enarbolan Morena y sus aliados.

“Hoy necesitamos transformar la justicia de nuestro país, cambiar la justicia en nuestro país. Necesitamos que los jueces vuelvan a tener ese establecimiento con la ciudadanía, nuevamente vuelvan a acercarse a los mexicanos”, abundó.

La ministra Loretta Ortiz aplicó lo mismo: en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la colonia Tabacalera -con una manta con el color de Morena-, se reunió con el Sindicato del Transporte de Pasajeros y de Comerciantes de la Merced, trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul e integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y luego acudió a un Centro de Estudios de derecho y de Posgrado.

Este lunes, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, aseguró no haber gastado un peso en ese evento, pues fue invitada a él. “Yo no gasté nada, ni uno (peso) porque ellos me invitaron”, dijo.

Mientras Lenia Batres encabezó el domingo un evento en las afueras de la SCJN rodeada de comerciantes y luego visitó las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Nezahualcóyotl, Estado de México, acompañada por un contingente de acompañantes, con la arenga obradorista pero ahora con su nombre: “Es un honor estar con Lenia hoy”.

“Soy la única candidata que está iniciando con la gente”, dijo.

Para Luis Carlos Ugalde, director de Integralia y ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), y para Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del IFE y también del INE, las actividades de campaña con que abrieron las tres abanderadas las colocan en la ilegalidad.

“Lo que ayer vimos las primeras 24 horas, creo yo que muestran varias cosas. La primera es que hubo una violación abierta de las reglas por parte de al menos tres aspirantes: las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres hicieron eventos públicos, con organización, con templete, probablemente con asistentes que recibieron apoyos y beneficios, es altamente probable”, dijo este lunes Ugalde en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Básicamente lo que está permitido para las candidaturas es el volanteo con papel biodegradable en las calles, asistir a debate siempre y cuando todos los aspirantes del cargo estén convocados o campañas, y en redes sociales sin pagar pauta, recordó Ugalde.

Pero “lo que hicieron estas tres personas ayer fue organización de evento con templete, con bocinas y eso la ley dice que no se puede”, recordó. Lo permitido es que haya eventos callejeros de promoción y cuando sean eventos públicos, que no sean en instalaciones pagadas, explicó el experto.

Ugalde recordó que el tope de gastos de campaña para una candidatura a ministra o ministro de la Corte quedó en 1. 468 millones de pesos y “uno de estos eventos (de las candidatas Esquivel u Ortiz), si tú tomas en cuenta todos los costos asociados, probablemente te cuesta 200, 300 mil pesos”.

“Lo que ayer ocurrió fue que se pagaron instalaciones, si no se pagaron instalaciones, fueron donaciones en especie y además, pues lo que hubo es un evento corporativo en donde probablemente hubo apoyo de gobiernos'', dijo.