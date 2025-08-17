Beatriz Gutiérrez Müller se mudará a Madrid, reporta medio español

Según los periodistas Joan Guirado y David Yagüe, el hijo de Beatriz y el expresidente presuntamente continuará sus estudios en una universidad pública de Madrid.

La Moraleja se encuentra en una zona exclusiva del municipio de Alcobenda, al norte de Madrid.

En un reporte previo, el diario ABC informó que el pasado 29 de abril Gutiérrez Müller acudió a las oficinas consulares españolas en la Ciudad de México para iniciar el trámite de solicitud de nacionalidad española.

En caso de obtener la nacionalidad, Beatriz Gutiérrez Müller tendría que jurar fidelidad al rey Felipe VI de España, por lo que generó un ola de críticas, pues su esposo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se confrontó con las autoridades de España luego de que en 2019 solicitó al rey que ofreciera disculpas a México por los abusos y violaciones cometidas durante la Conquista.

"Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos", dijo el presidente en 2019.

Se presume que la carta fue redactada por Gutiérrez Müller, en la cual se menciona que hace 500 años la incursión encabezada por Hernán Cortés a México fue un acontecimiento violento, doloroso y transgresor.

Aunque Beatriz aún no se pronuncia sobre la petición de nacionalidad española que presuntamente inició, en mayo pasado aseguró que vive en México.

"Yo vivo en nuestro bello México", respondió a un usuario de Instagram que escribió "Saludos a su nueva patria", junto a la bandera de España.