Loretta Ortiz y Lenia Batres se confrontan en víspera de las campañas judiciales

“Ya se fijó un cronograma, en el que yo no voté a favor, pero la mayoría sí, para las actividades que nos restan de aquí al primero de septiembre y la ministra Lenia Bates ya se quería ir de campaña, no quería quedarse… Ya no se van a llevar sesiones los jueves y los miércoles cada 15 días, y ya no se van a turnar asuntos”, dijo Loretta Ortiz.

“Eso significa que más o menos entre los que quedan pendientes que calculo han de ser más o menos 1,700, más unos 7,000 que se van a dejar de turnar. La nueva Corte va empezar con 8,000 asuntos”, agregó.

La ministra, quien junto a Batres participará en las elecciones del 1 de julio, criticó también a su compañera en la Corte al recordar que abandonó una sesión, lo que resultó en la falta de quorum y la suspensión de la misma.

“Ya algunos ya están en campaña, pidieron licencia y ahí están. En el caso de la Corte no nos podemos ausentar. Lo que pasó la última sesión, se paró Lenia y dejó de haber quorum, y ahí se acabó la fiesta”, declaró.