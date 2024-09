¿Qué dijo AMLO en su último informe? Las frases inciertas del presidente

Dichos de AMLO, bajo la lupa

Dicho

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos, y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio de antepasado”.

Hecho

Si bien no se ha documentado que el actual Gobierno haya participado en masacres, desapariciones y violación a derechos humanos, estos eventos han ocurrido en el actual sexenio de acuerdo con hechos y cifras.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es una de las administraciones que más recomendaciones tiene por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a garantías individuales.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, en la administración actual suman 1,234 recomendaciones. En el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 439 y con Calderón 489.

En cuanto a masacres, la organización Causa Común reporta que en el primer semestre de 2024, se cometieron 2,185 atrocidades contra 4,959 víctimas, en las que se incluyen masacres, tortura, homicidios, violaciones, desplazamientos forzados, entre otros.

En México, 328,564 han sido reportadas como personas desaparecidas y no localizadas desde 1952 hasta el 1 de septiembre de 2024. De ellas, 146,919 (44%) fueron reportadas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La desaparición de personas ha sido un tema polémico en el actual gobierno, ello debido que al considerar que esa no es la cifra, el mandatario federal pidió que se levantara un nuevo censo y porque a pesar de las peticiones de madres de desaparecidos, López Obrador no se ha reunido con los familiares.