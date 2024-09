Discurso íntegro del sexto y último informe de gobierno de AMLO en el Zócalo

El programa de reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018 significó rehabilitar y construir 63 mil viviendas, 171 centros de salud, cinco mil 472 escuelas y dos mil 272 templos, así como otros sitios de importancia cultural e histórica, con una inversión de 33 mil 500 millones de pesos. Hasta la fecha, hemos entregado apoyos y créditos para ampliar, mejorar y construir viviendas a 719 mil 778 familias pobres, con una inversión de 33 mil 347 millones de pesos.

El Infonavit ha otorgado dos millones 668 mil nuevos créditos y ha reestructurado cinco millones 238 mil adeudos en beneficio de las y los trabajadores. El Fovissste, por su parte, ha beneficiado a 261 mil familias con una inversión de 204 mil millones de pesos.

En los gobiernos anteriores solamente se realizaron tres planes de desarrollo urbano, por eso tanta corrupción con el manejo del uso del suelo; ahora se han elaborado 300 planes de desarrollo urbano para que no construyan adefesios, como ese que construyeron en el malecón de Veracruz, que es fruto de la corrupción, es un edificio en el malecón, en la zona histórica del puerto de Veracruz. Cuidar eso, que no haya anarquía, que no haya desorden en lo urbano para seguir conservando la belleza de nuestro país.

Está muy avanzada la nueva sede del Archivo General Agrario, aquí cerca, en la avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Se trata del segundo archivo más importante del país y uno de los más significativos de América Latina.

La Antigua Residencia Oficial de Los Pinos se ha integrado al Bosque de Chapultepec, que ahora con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa Nacional llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe, fundada por tata Vasco, por Vasco de Quiroga, es una extensión de 800 hectáreas. Se trata del parque público más grande del mundo. Pero, además, les invito a que lo visiten, es bellísimo, es también de los parques públicos más bellos del mundo. En su rehabilitación y nuevas obras se invirtieron 10 mil 500 millones de pesos.

Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8 por ciento, el homicidio en 18 por ciento, el robo bajó en 29.5 por ciento, el feminicidio en 37.6 por ciento, el robo de vehículo en 48.6 por ciento y el secuestro se redujo en 77 por ciento.

Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de mil 200 detenciones diarias de presuntos delincuentes.

Se han destruido 11 mil 297 hectáreas de marihuana y 66 mil 738 de amapola, así como dos mil 570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas han decomisado 52 mil 939 armas, 52 mil 939 armas que han entrado de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos.

Hemos impulsado campañas contra el consumo de droga. Esto es muy importante, así como hablábamos de los productos chatarra. De ahí la necesidad de mantenernos unidos en nuestras familias, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque, ¿cómo se explican de que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos, que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida 100 mil jóvenes cada año? Nosotros no tenemos esa adicción.

¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas?

Por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo.

Y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia. Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos: atiendan las causas.

¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué, no tiene que ver con el desamor, con la desintegración en las familias, con el abandono a los jóvenes? ¿Y qué, se va a resolver el problema sólo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia igual o peor de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda.

Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque, ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado?, 600 personas, para 100 mil que pierden la vida, sobre todo jóvenes por el consumo de fentanilo. Entonces, ¿cómo conservamos eso? Tenemos que hacer campañas en medios para orientar mucho a los jóvenes y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias.

Revisamos los contratos de ocho reclusorios privatizados. Ya saben ustedes que durante el periodo neoliberal todo lo privatizaban, hasta los reclusorios, la recolección de basura, el agua, ya no hablemos de los bancos, de las empresas, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera.

Bueno, no actuamos de manera arbitraria, dijimos: A ver, este contrato es leonino. Porque, imagínense, empresas de comunicación tenían reclusorios privatizados; se les tenía que pagar, estuvieran o no estuvieran ocupados los reclusorios, a razón de cinco mil pesos diarios por recluso, es como un hotel, no de gran turismo, pero como de cuatro o cinco estrellas. Además, nosotros teníamos que darles la comida a los reclusos y la vigilancia. Entonces, les dijimos: No les vamos a quitar los contratos, pero hay que hacer una reducción a esos contratos.

¿Saben cuánto ahorramos?

Diez mil 782 millones de pesos sólo en ocho reclusorios.

Otra cosa que es importante, no permitir el contubernio entre autoridades y delincuencia. Eso nos permitió bajar, reducir al mínimo los crímenes de funcionarios públicos, los crímenes de políticos, eso —toco madera— no lo hemos padecido.

Según la encuesta trimestral del Inegi, la percepción en materia de inseguridad es la mejor, menos mala, en los últimos 10 años, es de 59.4 por ciento, 15.5 por ciento menos que cuando inició nuestro gobierno.

A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos, y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio de antepasado.

Se creó la Guardia Nacional, que cuenta con 135 mil 471 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública. La Guardia Nacional opera en todo el territorio en 594 instalaciones, y la mayoría de los cuarteles y unidades habitacionales fueron construidos por los ingenieros militares.

Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando a los jóvenes.

El Gabinete de Seguridad sesiona de lunes a viernes todos los días de 6:00 a 7:00 de la mañana con la participación de las secretarias y secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, inteligencia, con el propósito de atender de manera conjunta todos los días con perseverancia, con urgencia, todos los asuntos orientados a conseguir la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad en el país.

En el combate a la delincuencia organizada se usa más la inteligencia que la fuerza y se redujo el índice de letalidad.

¿Qué es eso del índice de letalidad?

Para ilustrar este importante dato cabe citar que, en 2011, en el periodo de Felipe Calderón, hubo mil 76 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos, en ellos perdieron la vida mil 412 personas, fueron heridos y detenidos mil 27, es decir, hubo 285 más muertos que heridos y detenidos. En contraste, el año pasado los enfrentamientos se redujeron a 486 con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos, es decir, hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida.

En mayo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina asumieron el control de 50 aduanas del país. Esto ha significado mayor eficacia en operaciones de combate al contrabando, al narcotráfico y se ha registrado un incremento en la recaudación del cuatro por ciento en términos reales.

Tanto las aduanas fronterizas como las marinas se están modernizando, ya cuentan con mejores instalaciones, nuevos puentes, equipos y cámaras de control y vigilancia.

A finales de este año se inaugurará la Agencia Nacional de Aduanas, un complejo administrativo y militar ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Con dragas construidas en los astilleros de Marina y otras adquiridas y rentadas, se llevó a cabo un amplio programa de desazolve de ríos, arroyos y puertos para mejorar el transporte marítimo y evitar inundaciones.

Con el apoyo de gobiernos municipales y del gobierno estatal, la Secretaría de Marina se ha hecho cargo de mantener limpias las bellas playas del mar Caribe, limpias de sargazo en todo Quintana Roo.

Agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país. Estoy más que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto de los secretarios de la Defensa y de Marina, el general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Ya termino. Se frenó la fiebre de entrega de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras, no se otorgó ningún permiso para explotar minerales a cielo abierto, tampoco se ha autorizado la siembra o la importación de maíz transgénico para consumo humano.

Se prohibió la perforación de pozos de gas y petróleo crudo mediante fracking.

Se emprendió una campaña para recuperar piezas arqueológicas y documentos históricos del país que fueron sustraídos ilegalmente y permanecían en el extranjero. En total, hemos recuperado 14 mil 47 bienes arqueológicos, históricos, etnográficos y documentales.

Agradezco, por ello, a mi esposa Beatriz Gutiérrez, por ayudarnos y también por participar en un grupo de escritores, escritoras, promotores culturales, que llevaron a cabo por todo el país la Estrategia Nacional de Lectura y la Rehabilitación de Archivos Históricos, incluida la modernización del Archivo General de la Nación.

Nos llena de orgullo el haber encontrado y trasladado a nuestro país, luego de 129 años, los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, desde Bocas del Toro, Panamá, hasta su natal Matamoros, donde vamos a ir a entregar esos restos y vamos a poner un monumento, una escultura.

También cumplimos con el deseo del general Felipe Ángeles de que su esposa Clara Krause, fuese enterrada junto a él.