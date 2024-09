A mano alzada, AMLO pide a simpatizantes votar reforma judicial

La primera en ser discutida será la reforma judicial, sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito concedió una suspensión provisional para frenar la discusión de la Reforma al Poder Judicial.

“Dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Es claro que la suspensión resulta procedente, en estos momentos, donde el nuevo Poder Constituyente aún no recibe la iniciativa materia de la controversia”, se lee en el documento que suspende la discusión de la iniciativa debido a que infringe el artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados y que la nueva legislatura no tendría facultades para discutir una reforma constitucional de esta índole.

No obstante, el líder de la bancada de Morena, Ricado Monreal —quien de facto lidera también a los dipuados el PT y PVEM— señaló que no se frenará la reforma, y la mayoría constitucional que se tiene con sus 257 legisladores la sacará adelante.