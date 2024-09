AMLO pasa la estafeta a Sheinbaum y llama a fortalecer lo alcanzado

“Me voy tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial, por mandato del pueblo, es una mujer excepcional, experimentada, y sobre todo, honesta y de buenos sentimientos, de buen corazón, a fin a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía: Claudia Sheinbaum”, dijo casi en la recta final del penúltimo acto multitudinario que tendrá como el presidente 66 de la historia de México.

La presidenta electa de México asistió como invitada especial al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Presidencia de México.)

A la próxima mandataria le encargó terminar el próximo diciembre las obras de Tren Insurgente, que corre de Zinacantepec, en el Estado de México a Santa Fe en la CDMX y que todavía le hacen falta dos estaciones por conectar: Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio.

También le encargó terminar el parque que se construye donde antes era el "Centro SCOP" o la sede la de Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y que fue afectado por el sismo de 2017. En ese lugar se busca exponer los murales de 10 artistas que tenían ahí su sede.

Durante su discursos por su Sexto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a Claudia Sheinbaum como la que se encargará de fortalecer lo logrado en su gobierno. (Tomada de video Presidencia)

En el que adelantó sería un informe largo, López Obrador destacó los avances de su gobierno desde el incremento al salario mínimo, programas sociales, reducción de la pobreza, apoyo a la educación, combate a la corrupción, disminución y acceso a la salud. Su largo informe, fue acompañado con algunas afirmaciones polémicas.

“Este sistema de salud pública ya es el más eficaz del mundo, dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca, pero no, no, es como en Dinamarca, ¡es mejor que el de Dinamarca!”, “Mientras en los sexenios de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos”, “Hemos sido respetuosos de la autonomía de poderes hasta el extremo, porque no nos hubiese costado nada seguir con la tradición de siglos de que se sumaran como apéndice los otros dos Poderes, porque durante mucho tiempo en la política autoritaria el poder de los Poderes era el Ejecutivo, o no era así. Bueno, hemos actuado de manera respetuosa, no hemos querido transar para que nos aprueben todo”, fueron algunas de ellas.

En ese Zócalo que ha presumido llenar más de 60 veces, el presidente no perdió la oportunidad para que su iniciativa de reforma judicial fuera “mayoriteada”. A la mitad de su discurso, pidió a los asistentes manifestar a mano alzada si están o no de acuerdo con que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano, como lo propuso en una de sus 20 iniciativas de reforma.

“Vamos a hacer una consulta, que seguro mañana nos van a criticar. ¡Es muy divertido! ¡hacen hasta el ridículo! lo digo con todo respeto, no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes qué prefieren, ¿qué los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo?”, preguntó.