Captura del "Mayo" genera contradicciones entre las versiones oficiales

El gobierno de AMLO sobre detención del "Mayo"

Este lunes 12 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar más información a EU sobre la captura del capo y difundirla periódicamente en México, ya que "todavía no se tiene toda la información".

Respecto a la protección oficial con la que "El Mayo" presuntamente contaba, López Obrador negó que su gobierno tuviera conocimiento de ello.

Sobre el avión y el piloto que manejó la avioneta que traslado al "Mayo" hacia EU, el gobierno informó que aún no se tienen detalles del origen vuelo ni qué pasó con el piloto, aunque destacó que ahora se tiene la hipótesis de que la avioneta en la que viajó Zambada y Joaquín Guzmán López, salió de Culiacán, Sinaloa, o de sus alrededores, para aterrizar en El Paso, Texas.

Un día después de que "El Mayo" Zambada fue detenido, el viernes 26 de julio, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, presentó la cronología de la puesta en custodia de autoridades e informó que aún no se tiene claridad sobre si se trató de una entrega o una detención.

Explicó que fue a las 15:30 horas cuando la Secretaría de Seguridad Pública recibió una una llamada de la Embajada de EU en México donde se informó que Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas.

El vuelo en que "El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron a Estados Unidos, dijo en un principio, había salido de Hermosillo, Sonora.

A las 7:55 horas el vuelo salió de Hermosillo y aterrizó a las 10:19 en el aeropuerto de Santa Teresa. De acuerdo con la información que ofreció entonces el gobierno de México, la aeronave despegó con un tripulante y con el piloto Larry Curtis Parker.

El gobierno federal mexicano reconoció que la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López fue llevada a cabo exclusivamente por autoridades estadounidenses, sin la colaboración de México.

El 27 de julio, la periodista de investigación Peniley Ramírez reveló en su columna para el diario Reforma que el piloto la buscó para aclarar la situación y mencionar que el gobierno de México se equivocó de piloto, ya que él, quien es un empresario estadounidense, aunque suele viajar de Nuevo México hacia Sonora a bordo de su Cessna 205 con matrícula N8454Z, no tuvo nada que ver con la detención de los exlíderes del Cártel de Sinaloa.

¿Qué dice Rubén Rocha?

Sobre la supuesta reunión que "El Mayo" iba a sostener el día de su detención con el gobernador Sinaloa y Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Rubén Rocha negó la versión del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Aseguró además que el día del arresto del narcotraficante él no se encontraba en el estado y negó tener complicidad con el narcotráfico.

"Primer lugar: yo no estaba ese día en Sinaloa, todo me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche y regresé al siguiente día muy tempranito. Dos: no tiene nadie del crimen organizado por qué citarme para resolver un problema. Se habla de un problema de la universidad... no hay por qué”, dijo durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar “Dr. Bernardo J. Gastélum", realizada el 10 de agosto en Culiacán, evento al que también acudió López Obrador.

"No tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del presidente. No hay complicidades, por lo tanto si dijeron que iba a estar yo, le mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa", agregó el gobernador.

Dos días antes, en un evento por la reforma judicial en el Congreso de Sinaloa, Rocha Moya indicó que había viajado con sus hijos a Los Ángeles, California, el día en que estaba programada la supuesta reunión con "El Mayo" Zambada.

FGR investiga detención del "Mayo" Zambada como "traición a la patria"

Este domingo 11 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación ante la salida de México a EU de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, por los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y traición a la patria.

La dependencia informó además que solicitó información al gobernador Rubén Rocha y atrajo el caso del homicidio del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén , como parte de la investigación que inició tras la detención en EU de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López.

De acuerdo con la FGR, el área de asuntos internacionales también prevé solicitar ayuda jurídica internacional para este caso y ya investiga la zona de los Huertos del Pedregal de Culiacán y el aeródromo del cual posiblemente salió el avión en el cual ambos sospechosos dejaron México.

Las versiones sobre cómo fue capturado "El Mayo", en qué avioneta se trasladó a EU y quién la piloteaba, así como si se habría pactado o no una reunión entre los capos y autoridades de Sinaloa, aún tiene varios cabos sueltos, a dos semanas de los hechos.

Con información de Reuters.