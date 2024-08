“El Mayo” Zambada fue llevado a EU contra su voluntad, dice Ken Salazar

Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la falta de información de Estados Unidos para explicar cómo ocurrieron las capturas de líderes del Cártel de Sinaloa, el embajador Ken Salazar aseguró que Joaquín Guzmán López voluntariamente se entregó y se llevó a Ismael "El Mayo" Zambada contra su voluntad.

''La evidencia que vimos cuando llegó al aeropuerto, es que al 'Mayo' lo llevaron contra su voluntad. No hubo recursos de los Estados Unidos en esta operación. No fue un avión de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes en México. Esta operación fue entre los cárteles'', explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.