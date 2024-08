Gobernadores de Morena respaldan a Rubén Rocha tras señalamientos de "El Mayo"

Ismael "El Mayo" Zambada fue capturado por autoridades de Estados Unidos el 25 de julio, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del "Chapo" Guzmán.

En torno a cómo fue la captura del "Mayo" Zambada han surgido distintas versiones, una sobre que había llegado a EU y capturado en un operativo de autoridades estadounidenses,, otra de un supuesto pacto con EU para entregarse por cuestiones de salud, otra sobre que fue llevado contra su voluntad y, la más reciente, dada a conocer este sábado por la defensa del narcotraficante, la cual detalló en una carta que el día que Zambada fue detenido fue “emboscado” cuando iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado electo que fue asesinado horas antes de que el líder del Cártel de Sinaloa aterrizara en Estados Unidos.

En esa declaración por escrito, Zambada confirmaría que no se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses, sino que Joaquín Guzmán López, el otro detenido ese día 25, participó en una trampa para capturarlo.

Tras esta versión de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este sábado se reunió en Sinaloa con el gobernador, refrendó su confianza en Rubén Rocha.

"A lo mejor antes, que había gobernantes que no tenían autoridad moral y que establecían relaciones de complicidad con la delincuencia, ya sea con el crimen o con la delincuencia de cuello blanco, pues entonces sí podrían poner en el banquillo de los acusados a cualquier presidente de nuestro país, pero ahora ya cambiaron las cosas, nosotros tenemos autoridad moral y tenemos autoridad política", dijo el presidente al encabezar la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum", acompañado por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se refirió a la versión publicada sobre el caso de Ismael "El Mayo" Zambada.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día. Porque no hay casualidad: ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información; al mediodía, el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí, en Sinaloa, y hoy aparece esta carta, y resulta que estamos aquí, en Culiacán; pues de una vez vamos a hablar sobre el tema. Y qué bien que se aclaró cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua", agregó el presidente.

En tanto que el gobernador apuntó no tener ningún vínculo con el crimen organizado y negó haber pactado una reunión con miembros del Cártel de Sinaloa, como acusó "El Mayo".

''Dicen que al evento estaba citado, entre otros, Rubén Rocha Moya, el gobernador del Estado... Yo no estaba ese día en Sinaloa. Todo me informaron durante el día y la noche. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema. No hay razón'', dijo el mandatario durante el evento del presidente López Obrador.