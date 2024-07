¿Cuál es la función de la Oficina de la Presidencia que revivirá Sheinbaum?

La jefatura de la Oficina de Presidencia desapareció en diciembre de 2020, tras la renuncia de Alfonso Romo, el empresario que desempeñó ese cargo desde diciembre de 2018.

"Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros", declaró López Obrador el 2 de diciembre de 2020.

En su conferencia matutina de aquella fecha, el presidente aseguró que eliminaba ese puesto por austeridad.

"No, ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria. Pero ya no hace falta esa oficina", aseguró entonces.

Pero otras unidades de apoyo técnico de la Oficina continuaron en operación, como la Secretaría Técnica del Gabinete, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, la coordinación de asesores, la coordinación de comunicación social y la secretaría particular del presidente.