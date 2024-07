Claudia Sheinbaum anuncia gabinete en vivo: ¿A quién presenta hoy?

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de Oficina de la Presidencia de la República.

"Me va ayudar al seguimiento de proyectos estratégicos y al mismo tiempo hablando con muchos sectores en México con demás en el mundo, y que yo no pueda atender como presidenta y que Lázaro me va a ayudar", expresó la virtual presidenta electa de México.