Carlos Loret: ¿Es particularmente irresponsable la manera en como se refiere ti Ciro, o sea las mentiras, las calumnias las acusaciones? Creo que si no se vale con todos, especialmente no se vale contigo después de lo que has pasado.

Ciro Gómez Leyva: No sé si no se si valga conmigo. Tú dices irresponsable, yo diría que es perversa, maligna, hay malignidad en esto, hay mucha sevicia en esto.

La declaración de Ciro Gómez Leyva con Carlos Loret es demoledora sobre lo que hace todos los días López:



“Perverso y Maligno” pic.twitter.com/nsMfVkWtXf — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) August 15, 2023

El periodista comparó al presidente con un agresor de secundaria que, junto con su grupo de amigos —instituciones, recursos y canales de información—, ataca a otros, y en este caso, a los periodistas.

"Él es el buleador en el patio del recreo de la secundaria, es el cuate que viene acompañado de todos sus cuates, de sus redes sociales, de sus instituciones, de su fuerza, de sus canales de difusión y te golpea todos los recreos, y cuando estas en el piso, te están pateando y escupiendo dice, 'pero es parejo, es la comunicación circular, estoy ejerciendo mi derecho de réplica’", dijo el periodista sobre los ataques que el presidente lanza en contra de él y de la prensa.

Gómez Leyva sostuvo que estas expresiones son una muestra de la falta de interés, de empatía y de humanidad del presidente hacia los periodistas y medios de comunicación, por lo que apuntó, "sobre esto hemos trabajado y ojalá podamos terminar esta etapa".

Gómez Leyva expresó su deseo de continuar informando durante los próximos 14 meses, hasta que termine el gobierno del presidente López Obrador.

“Quiero seguir viviendo y quiero como un objetivo vital y profesional seguir, ojalá lo pueda hacer, seguir trabajando con todo cuando menos hasta el 30 de septiembre de 2024”, insistió.