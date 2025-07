Amistad y familia unen a Julio César Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa

Chávez, de 39 años, en enero de 2022 compartió en redes sociales un video donde reconoce ser amigo de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mejor conocido por ser detenido y después liberado por el Gobierno mexicano en octubre de 2019 ante una ola de violencia desatada por el Cártel de Sinaloa, el llamado ‘Culiacanazo’.

“¡Ovidio! Me llevo bien con Ovidio, la verdad. Ni nos vemos porque le tengo mucho aprecio yo y no quiero saber nada de cosas que dicen de él y no me interesa.

“La gente se va mucho por lo que dice la tele. Ahora hay mucha gente que te quería antes y que ve en la tele y dice: ‘es que era otro’. Yo no soy así, yo veo a la persona, a él, a los ojos para ver quién es, cómo se porta y con base en eso me doy cuenta quién es la persona”, dijo entonces JC Chávez Jr.

El pugilista está conectado con la familia Guzmán también por su esposa, Frida Muñoz, quien a principios de los 2000 tuvo una relación y engendró una hija con Édgar Guzmán López, asesinado en 2008. Edgar fue hermano de Ovidio e hijo del ‘Chapo’ Guzmán. JC Chávez Jr. y Frida Muñoz se casaron una década después, en 2018.

“¿De Ovidio, 'El Ratón'? Él es tío de una, mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí, lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona", comentó el deportista.

Tanto la pasión por el boxeo como la cercanía con personajes del narcotráfico la comparte con su padre, la leyenda del pugilismo mexicano Julio César Chávez.

“Yo era amigo de todos (los narcos), a mí siempre me respetaban”, afirmó Julio César Chávez padre en entrevista con Yordi Rosado, publicado en su canal de YouTube el 27 de agosto de 2021.