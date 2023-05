Santiago Creel responde a AMLO: "Andrés, me retaste y te rajaste"

“Andrés, me retaste y te rajaste. Hoy tengo muy claro que, o no sabes o se te olvidan tus palabras según te conviene, pero te explico algo que es básico: lo que se promete se cumple y aquí le digo al pueblo, a la gente, cómo debemos hacerle para que ya no destruyas más cosas a tu paso”, menciona el legislador.

El legislador insistió en el video que la propuesta del presidente López Obrador de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar becas demuestran su "profundo desconocimiento de la Constitución o de cómo debe de funcionar un buen gobierno".

“Si quieres desaparecer los fideicomisos tienes que cambiar la Constitución, y sabes bien que no te alcanza. Pero imaginemos que lo haces, ¿qué vas a decirle a las mas de 50,000 familias que serían afectadas por tus caprichos?", reclamó Creel.

El diputado aseguró que "sí hay otras formas de obtener dinero para el programa de becas, por ejemplo, el enorme gasto de la oficina de la Presidencia que nadie sabe a dónde va". "En los próximos días te iré diciendo de dónde más puedes obtener el dinero ya que insistes en evadir tu responsabilidad", señaló.

El panista agregó: “Entiende que el Poder Judicial es mucho más que las y los ministros de la Corte. La lealtad del Poder Judicial no debe ser al Presidente, sino a México, a su Constitución y a sus leyes; entiendo por qué te rajaste, cuando quieras estoy listo para platicar”.