AMLO desiste de reto a Creel para desaparecer fideicomisos de la Corte

El jueves luego de exhibir los privilegios de la Corte y el costo del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a Creel Miranda a legislar juntos para desaparecer los fideicomisos de la SCJN y que tienen asignados 20,000 millones de pesos. El mandatario federal propuso que esos recursos se destinen a becas de estudiantes pobres.

En respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados acusó que la intención del presidente es afectar a familias de los trabajadores de la Corte.

“Andrés, yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas, las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí. Aunque si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte, te va a escuchar y yo con gusto los acompaño”, dijo Creel.