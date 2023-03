Las cinco aspirantes a presidir el INE coinciden en posturas lopezobradoristas

Las aspirantes que se perfilan para la presidencia del INE son Bertha Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Rebeca Barrera Amador y Guadalupe Taddei Zavala.

Un estudio sobre sus perfiles, realizado por Integralia, que encabeza el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, concluyó que, efectivamente, ninguna de ellas está impedida para ocupar un cargo en el INE por su cercanía familiar o trayectoria vinculada al partido Morena, pero el 100% de ellas carece de experiencia directiva como para conducir al INE.

Esto es lo que piensan las aspirantes a encabezar al organismo electoral.

"No pondré en riesgo al Estado"

En su entrevista, la abogada Bertha Alcalde Luján ofreció que su perfil, alejado del área electoral y más bien dedicado a las materias penal y administrativa, “en la transformación de instituciones”, sería fortaleza; reconoció que su única experiencia relacionada es haber sido funcionaria de una mesa de casilla.

“(La ley) no exige de manera específica cierto perfil académico para quien dirija y para quien forme parte del Consejo General del INE... Creo que el hecho de venir de una institución externa –sé que es buena parte de los participantes vienen de otros institutos, del propio INE, de Tribunales Electorales– venir de fuera puede ser también una fortaleza, ¿no?, poder tener un ojo externo que pueda realmente generar un diagnóstico sin perjuicios ¿no? para poder avanzar hacia adelante”, argumentó.

En la entrevista se le preguntó que Bertha Luján Uranga, su madre, fue presidenta del Consejo Nacional de Morena y que su hermana Luisa María forma parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria del Trabajo, pero atajó que su parentesco no influiría en sus decisiones pues no le gustaría ser ella quien ponga en riesgo al Estado con una actuación parcial.

“Estoy convencida la importancia de la democracia y la importancia de tener un árbitro imparcial, creo que si no tenemos un árbitro imparcial se debilita el Estado y lo digo abiertamente: a mí nunca me gustaría jugar un papel, ¿no? en la historia, de esta naturaleza”, señaló.

En la entrevista a Alcalde los evaluadores le pidieron propuestas e innovaciones respecto a capacitación electoral, para evitar hechos violentos en contra de candidatos, el uso clientelar de programas sociales o la compra de votos, y para evutar simulaciones en materia de agenda de género.

En capacitación la candidata planteó usar tecnología para impartirla virtualmente –como se hizo parcialmente en pandemia– y propuso que cuando ya estén seleccionados los funcionarios de casilla se realicen simulaciones y prácticas para que conozca cuando hay votos nulos o no. Sin embargo, no expuso que esos simulacros ya se realizan desde hace décadas.

“(La capacitación) requiere no sólo transmitir conocimiento sino hacer ejercicios prácticos. Me tocó ser funcionaria de casilla, me tocó recibir capacitación, y creo que sería muy importante que se puedan hacer ejercicios en ciertos casos específicos ya que estén seleccionados los funcionarios de casilla, de simulaciones para los llenados de las actas que muchas veces son muy complejos paras el conteo de las boletas, para determinar cuándo es un voto nulo, cuando no.

“Este tipo de cosas a veces nos ayudan para poder entender mejor lo que se nos está enseñando y llevar a cabo un mejor papel de cuidado en las elecciones”, dijo al sugerir esa tarea.

En cuanto a seguridad de candidatos, pidió coordinación del INE con instituciones de seguridad pública y generar mapas para conocer zonas críticas –como ya se hace- además de más elementos de seguridad en zonas alejadas.

“Es imposible que lo haga él solo (eI INE) es coordinándose con las demás instituciones ¿no? coordinándose mejor con la Guardia Nacional ¿no? coordinándose con instituciones de seguridad estatales, municipales”.

En Chihuahua , recordó, “me di cuenta de que hay muchos municipios que muchas veces se dejan sin despliegue de elementos de seguridad pública y eso no lo podemos dejar pasar ¿se necesitan hacer acciones preventivas no? de mapas de calor en donde se identifican dónde están los riesgos más latentes, no tenemos el número de elementos suficientes para cubrir todo el país, no se deben de concentrar en las metrópolis en las ciudades sino en los municipios más alejados que es donde se corre más riesgos”.

Sobre el tema de compra de voto o coacción “lo fundamental es trabajar sobre todo con la fiscalía especializada” en delitos electorales y “creo que para eso se necesita platicar con los partidos políticos para también diseñar estrategias junto con ellos” y con un grupo de expertos específicos en el instituto.

En general dijo que el INE debe racionalizar los recursos y utilizar tecnologías novedosas para poder tener una estructura menos costosa.

Alcalde Luján es abogada, trabajó en la Secretaria de Gobernación siendo presidente Felipe Calderón, actualmente es funcionaria en la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios (Cofepris).