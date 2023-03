AMLO asegura que nuevos consejeros serán "mejor de los que están"

“Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, no están impedidos, si no lo prohíbe la ley, es decir si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir, dirigentes de partidos no pueden estar en estos cargos. Es válido porque tienen derecho como cualquier ciudadano”, apuntó el presidente.

"Es importante es que sea gente íntegra, honesta, además se hace un examen", dijo al ser cuestionado sobre si se garantiza la imparcialidad.

Sobre el perfil de Bertha Alcalde, el presidente López Obrador la calificó como “muy buena” y recordó que ya ha trabajado con ella en algunos asuntos del gobierno.