El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, reviró a los congresistas de Estados Unidos que reclaman que México no ha actuado para frenar el tráfico de fentanilo a su país y aseguró incluso que se han incautado más toneladas aquí, lo que ha costado 75 bajas.

“Es una ingratitud, por decir lo menos, que algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada o no hace lo suficiente cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos proporcionalmente hablando”, dijo a medios tras el Science and Technology in Society (STS) Forum - Conferencia de Alto Nivel de América Latina y el Caribe.