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Disparan contra restaurante de periodista en Oaxaca; él denuncia cobro de piso

El periodista José Ignacio Santiago Martínez relacionó el ataque contra su restaurante Rockaway, en Juchitán, con sus recientes denuncias sobre extorsiones y cobros de piso.
sáb 07 noviembre 2026 04:33 PM
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Composición visual de Ignacio Santiago, el restaurante Rockaway en Juchitán de Zaragoza y elementos policiales en el exterior del establecimiento, tras el ataque armado denunciado por el periodista.
Ignacio Santiago, director de Pluma Digital Noticias, denunció un ataque armado contra su restaurante Rockaway, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. (Fotos: Capturas de pantalla/ Collage creado con IA)

El periodista José Ignacio Santiago Martínez denunció un ataque armado contra su restaurante de mariscos Rockaway, ubicado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y señaló que la agresión podría estar relacionada con las denuncias que ha realizado sobre presuntos casos de extorsión, cobro de piso y corrupción en la región.

A través de un video publicado en la cuenta de Facebook del medio Pluma Digital Noticias, del que es director, Santiago mostró los impactos de bala en distintas partes del establecimiento y pidió la intervención de las autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos.

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"Fue un ataque cobarde de esos malvivientes. Un llamado al gobierno federal y estatal. Esto no se puede quedar así", expresó el comunicador.

El periodista explicó que una de las zonas del restaurante donde se observan impactos de bala es el espacio en el que habitualmente realiza transmisiones en vivo para informar a sus seguidores.

En su mensaje, Santiago aseguró que tiempo atrás recibió amenazas relacionadas con el cobro de piso y que incluso intentaron exigirle 50,000 pesos.

"Hace tiempo sí, en efecto, me habían querido cobrar 50,000 pesos de cobro de piso", relató.

El comunicador consideró que la agresión podría ser una represalia por sus publicaciones recientes sobre las presuntas extorsiones que enfrentan comerciantes y trabajadores del transporte público en Juchitán.

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Como ejemplo, mencionó supuestas exigencias de pago a mototaxistas de la colonia Campesina y de otros grupos de transporte. De acuerdo con su denuncia, los responsables habrían cambiado el lugar de reunión para recibir el dinero y utilizarían como justificación una colecta para cubrir necesidades de las organizaciones.

Santiago también afirmó que ha exhibido presuntos actos de corrupción y denunciado a líderes políticos, además de señalar que recientemente ha tenido confrontaciones con integrantes del grupo Terán.

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"Estoy cansado de que Juchitán siga siendo pisoteado por la delincuencia. Este es el resultado de alzar la voz", sostuvo.

El periodista pidió a sus seguidores y a la ciudadanía compartir información que permita identificar a los responsables. También aseguró que cuenta con algunos avances para esclarecer el ataque y expresó su confianza en que pronto puedan ser detenidos.

Fiscalía investiga ataque contra periodista en Juchitán

Tras la agresión, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició una investigación por los disparos de arma de fuego contra el inmueble donde se encuentra el restaurante Rockaway, propiedad del comunicador.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado 7 de noviembre, sobre la Carretera Canal 33, en la colonia 19 de Marzo, en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

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De acuerdo con la institución, al momento del ataque no había personas en el interior del establecimiento, por lo que no se reportaron víctimas.

Debido a que el propietario ejerce la labor periodística, la Fiscalía instruyó la intervención de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con las áreas especializadas en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar y recolectaron diversos indicios balísticos que fueron integrados a la carpeta de investigación.

La FGEO informó que también brinda atención y acompañamiento integral a las víctimas para garantizar su seguridad y sus derechos.

Asimismo, señaló que mantiene un despliegue operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal para reforzar la seguridad en Juchitán.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el móvil del ataque. Tampoco han establecido oficialmente si la agresión está relacionada con las denuncias periodísticas de Ignacio Santiago.

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Oaxaca Periodistas Violencia

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