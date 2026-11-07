Disparan contra restaurante de periodista en Oaxaca; él denuncia cobro de piso

"Fue un ataque cobarde de esos malvivientes. Un llamado al gobierno federal y estatal. Esto no se puede quedar así", expresó el comunicador.

El periodista explicó que una de las zonas del restaurante donde se observan impactos de bala es el espacio en el que habitualmente realiza transmisiones en vivo para informar a sus seguidores.

En su mensaje, Santiago aseguró que tiempo atrás recibió amenazas relacionadas con el cobro de piso y que incluso intentaron exigirle 50,000 pesos.

"Hace tiempo sí, en efecto, me habían querido cobrar 50,000 pesos de cobro de piso", relató.

El comunicador consideró que la agresión podría ser una represalia por sus publicaciones recientes sobre las presuntas extorsiones que enfrentan comerciantes y trabajadores del transporte público en Juchitán.



Como ejemplo, mencionó supuestas exigencias de pago a mototaxistas de la colonia Campesina y de otros grupos de transporte. De acuerdo con su denuncia, los responsables habrían cambiado el lugar de reunión para recibir el dinero y utilizarían como justificación una colecta para cubrir necesidades de las organizaciones.

Santiago también afirmó que ha exhibido presuntos actos de corrupción y denunciado a líderes políticos, además de señalar que recientemente ha tenido confrontaciones con integrantes del grupo Terán.