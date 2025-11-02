México es el país sin guerra con más periodistas asesinados en 2025, según reporte

Del número de comunicadores asesinados, dos tercios perdieron la vida en el marco de conflictos armados. La Franja de Gaza, Ucrania y Yemen fueron los territorios más peligrosos para los periodistas.

Gaza es, de lejos, la zona más letal, con 57 profesionales de la información asesinados este año. La guerra en Ucrania y el conflicto civil en Yemen le siguen de cerca, con 11 muertes en cada uno de estos escenarios.

México, a pesar de no estar en guerra, se posicionó como el país con más periodistas asesinados en 2025 fuera de un conflicto armado. Con 10 víctimas, supera incluso a Sudán, que registra siete asesinatos de periodistas este año.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra este 2 de noviembre, la PEC lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional.

La organización instó a los Estados miembros de la ONU a respaldar la creación de una comisión independiente que se encargue de investigar las violaciones graves en contra de los periodistas.

También pidió emitir recomendaciones para fortalecer las leyes locales, los mecanismos de rendición de cuentas y las reparaciones para las víctimas.

La PEC subraya que la impunidad en los crímenes en contra de los periodistas envía un mensaje peligroso:

“Cuando un periodista es asesinado y el crimen queda impune, esta tragedia también transmite el mensaje de que matar a periodistas es aceptable. Envía una señal escalofriante de que los poderosos pueden silenciar voces sin consecuencias”.

Además de México, otros países que registran asesinatos de periodistas en 2025 incluyen a la India (6), Pakistán (5), Bangladesh (4), Ecuador (4), Irán (4), y Filipinas (3), entre otros.

En total, se contabilizan asesinatos de periodistas en 21 países.