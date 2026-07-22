El periodista Francisco Alejandro Leyva es asesinado en Oaxaca

Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al sitio tras el reporte de la agresión, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el móvil del crimen.

Leyva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y en los últimos años mantuvo su actividad periodística como autor de la columna El Zumbido del Moscardón, en la que abordaba temas de política estatal y asuntos de interés público.

Tras el homicidio, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó la muerte del periodista y condenó el ataque. El mandatario expresó sus condolencias a la familia del comunicador y al gremio periodístico, además de señalar que ninguna diferencia con el ejercicio de la libertad de expresión puede justificar un acto de violencia.

También informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado establecer coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos contra la Libertad de Expresión, con el propósito de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas que permitan esclarecer el caso.

El gobernador añadió que no adelantará hipótesis sobre el móvil del asesinato y sostuvo que la prioridad es realizar una investigación profesional y transparente para identificar a los responsables y evitar que el crimen quede impune.