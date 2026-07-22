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México

El periodista Francisco Alejandro Leyva es asesinado en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y condenó el ataque.
mié 22 julio 2026 12:19 PM
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Francisco Alejandro Leyva Aguilar era director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y en los últimos años mantuvo su actividad periodística como autor de la columna El Zumbido del Moscardón. (Especial)

El periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana de este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, luego de un ataque armado ocurrido en un puesto de comida en el fraccionamiento La Esmeralda.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon en contra del comunicador cuando se encontraba en el establecimiento. A consecuencia de las lesiones, perdió la vida en el lugar antes de recibir atención médica.

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Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al sitio tras el reporte de la agresión, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el móvil del crimen.

Leyva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y en los últimos años mantuvo su actividad periodística como autor de la columna El Zumbido del Moscardón, en la que abordaba temas de política estatal y asuntos de interés público.

Tras el homicidio, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó la muerte del periodista y condenó el ataque. El mandatario expresó sus condolencias a la familia del comunicador y al gremio periodístico, además de señalar que ninguna diferencia con el ejercicio de la libertad de expresión puede justificar un acto de violencia.

También informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado establecer coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos contra la Libertad de Expresión, con el propósito de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas que permitan esclarecer el caso.

El gobernador añadió que no adelantará hipótesis sobre el móvil del asesinato y sostuvo que la prioridad es realizar una investigación profesional y transparente para identificar a los responsables y evitar que el crimen quede impune.

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Periodistas asesinados en México durante 2026

Carlos Ramírez Castro (8 de enero). Director del medio Código Norte Veracruz. Fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, después de recibir amenazas relacionadas con su trabajo periodístico sobre temas de seguridad.

Luis Ángel López Valdés (11 de junio). Colaborador del periódico Vanguardia de Veracruz. Perdió la vida en un ataque en Poza Rica, Veracruz.

Manuel Alejandro Moreno Serna, "Alex Serna" (20 de junio). Comunicador independiente originario de Guerrero. Fue privado de la libertad en Zihuatanejo y sus restos fueron encontrados a inicios de julio.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez (3 de julio). Integrante de Pulso Informativo del Sureste. Fue secuestrada en Nanchital, Veracruz, y posteriormente las autoridades confirmaron su identidad tras el hallazgo de sus restos.

Josué Martínez Contreras (16 de julio). Director de Noticias San Martín Texmelucan, además de abogado y activista. Murió tras ser atacado con arma de fuego en el estado de Puebla.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar (22 de julio). Exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) y articulista. Fue asesinado en Oaxaca.

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