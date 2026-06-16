Luis Ángel López y Roxana Guzmán se suman a una lista de ataques contra periodistas en Veracruz

Desde hace una semana, Artículo 19 urge a las autoridades a mantener activa la búsqueda de la periodista y advierte que "las acciones coordinadas tanto de autoridades estatales como federales no deben detenerse sino hasta encontrar a la comunicadora con vida".

"Eso no significa que por nuestra parte cesen los actos de investigación, continuamos trabajando y estamos muy pendientes", afirma la organización..

La funcionaria indicó que existen dos líneas de investigación abiertas.

"Tenemos dos líneas de investigación y no descartamos ninguna. Vamos a ser exhaustivos y vamos a trabajar en ambas", aseguró.

El asesinato de Luis Ángel López

Nueve días después de la desaparición de Roxana Guzmán, Veracruz volvió a ser escenario de un ataque contra la prensa.

El periodista de la fuente policiaca Luis Ángel López Valdez, colaborador del portal digital Vanguardia de Veracruz, y subdelegado de la organización civil y de asistencia privada Cruz Ámbar en la región, fue asesinado por la madrugada del 11 de julio en Poza Rica, localidad ubicada en la zona norte del estado.

Según fuentes se dio a conocer, mientras López Valdez conducía su vehículo en la avenida 20 de Noviembre fue interceptado por sujetos armados, que abrieron fuego en su contra en múltiples ocasiones y después huyeron.

El 12 de junio, la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre informó que la investigación se desarrolla bajo todas las líneas posibles y confirmó que el comunicador fue víctima de un ataque directo.

"Presentó aproximadamente 18 heridas por arma de fuego", señaló la funcionaria.

La fiscal agregó que se analizaban videos de vigilancia, entrevistas a familiares y registros telefónicos del periodista previos al crimen.

"Se está haciendo un análisis de la telefonía celular de la víctima respecto a las comunicaciones que mantuvo previo a los hechos", explicó.

Asimismo, confirmó que López Valdez contaba con medidas de protección desde el 5 de febrero de este año.

"Tenemos conocimiento que desde el 5 de febrero se le otorgaron medidas de protección consistentes en seguimiento institucional, rondines de seguridad en su domicilio y monitoreo preventivo", dijo.

De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés) dichas medidas se le fueron otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) tras recibir amenazas, incluso por parte de agentes de seguridad.

"En mi gobierno a nadie se le limita", asegura Nahle

El pasado 12 de junio, la gobernadora Rocío Nahle García se pronunció sobre los hechos y sostuvo que en Veracruz existe respeto pleno a la libertad de expresión y rechazó que exista cualquier tipo de restricción hacia el trabajo periodístico.

"Lo voy a repetir una y otra vez, en mi gobierno a nadie se le limita la libertad de expresión", afirmó.

Sobre el asesinato de Luis Ángel López, indicó que las autoridades ministeriales continúan trabajando para esclarecer el caso.

"Es lamentable la pérdida de un ser humano, quien sea, y sí ya encontró la Fiscalía varias líneas de investigación", declaró.

En tanto que sobre la desaparición de Roxana Guzmán, confirmó la coordinación entre autoridades estatales y federales tras la atracción del caso por parte de la FGR.

"Espero que la Fiscalía General de la República, en el caso de la señora de Nanchital, que se ha estado trabajando mucho con ellos para localizarla, espero que esté bien", expresó.

Una crisis que se extiende por más de dos décadas

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2025, Artículo 19 documentó 674 agresiones contra la prensa, ocurridas en cuatro países de Centroamérica. De éstas, 451 sucedieron en México, es decir, 66% del total.

En ese mismo año se documentaron 34 agresiones contra periodistas en Veracruz, ubicando nuevamente a la entidad entre las de mayor riesgo para el ejercicio periodístico.

Los casos de Luis Ángel López y Roxana Guzmán reavivan preguntas que Veracruz arrastra desde hace más de dos décadas y es que a lo largo de los años se ha señalado a grupos del crimen organizado como responsables de los ataques contra periodistas, pero también se han documentado presiones, omisiones y abusos desde el poder político. Sin embargo, algunas organizaciones, señalan que ninguna de esas explicaciones parece suficiente para entender por completo una violencia que se ha prolongado durante más de 20 años.

Investigaciones académicas y periodísticas centradas en Veracruz ubican al periodo de 2010-2016, durante el gobierno de Javier Duarte, como uno de los momentos más críticos para la libertad de expresión en México, pues se documentaron al menos 17 periodistas asesinados y tres desaparecidos en la entidad.

Dichas investigaciones revelan además que el miedo persiste entre reporteros y medios de comunicación; que parte de la información relacionada con los casos desaparece o deja de circular; que muchas investigaciones permanecen sin resolverse; y que varios de los presuntos responsables nunca son llevados ante la justicia.

Es así que mientras las autoridades investigan ambos casos, organizaciones nacionales e internacionales mantienen el llamado para garantizar justicia, localizar a Roxana Guzmán con vida y evitar que los recientes ataques se sumen a la larga historia de impunidad que ha marcado al periodismo veracruzano.