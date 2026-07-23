Alejandro Leyva, el periodista de Oaxaca crítico del poder que nunca recibió protección

En la publicación señaló que la inseguridad estaba mermando el turismo. “Esperemos que el próximo lunes las cosas se compongan”, escribió antes de que las balas le robaran la vida.

Leyva Aguilar tenía 60 años y era conocido por ser un férreo crítico de la administración de Salomón Jara, gobernador de Morena. Es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va de 2026, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Tres décadas de periodismo

Entre 2016 y 2020, Leyva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), un medio de comunicación público. También era autor de la columna digital El Zumbido del Moscardón y administraba un perfil de noticias en redes sociales con 18,000 seguidores. Tenía una carrera en el periodismo de casi 30 años.

Desde el año pasado denunció que había recibido amenazas de muerte. El 14 de julio de 2025, Leyva acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para presentar una denuncia, según consigna RSF.

Antes fue desacreditado en el programa Trapitos al Sol, una sección de las conferencias de prensa oficiales del gobernador Jara que tenía por fin desmentir informaciones que la administración estatal consideraba falsas.

"Según la denuncia, el periodista afirmó que esa exposición pública fue seguida por una campaña de desprestigio impulsada por medios de comunicación y cuentas en línea, así como por amenazas de muerte realizadas por teléfono por personas no identificadas", señala la organización y agrega: "Leyva atribuyó esa campaña al gobierno estatal y responsabilizó públicamente al gobernador por cualquier daño que pudiera sufrir".