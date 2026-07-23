Alejandro Leyva, el periodista de Oaxaca crítico del poder que nunca recibió protección

Las organizaciones demandaron, además, una explicación pública sobre las fallas de las instituciones que, pese a saber de la situación de riesgo del periodista, no lo protegieron.
México, letal para periodistas
A la fecha, suman siete periodistas asesinados en México en 2026, casi uno por mes. Esto coloca a México en el puesto 122 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF y cae hasta el puesto 160 en seguridad. Es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
En enero de este año fue asesinado Carlos Castro, de Veracruz; en marzo, Juan David Gámez, en Nuevo León. La periodista Roxana Guzmán Ramírez, también de Veracruz, fue secuestrada el 2 de junio y su cuerpo sin vida fue hallado a finales del mismo mes.
El 11 de junio asesinaron a Luis Ángel López Valdez en el mismo estado. A principios de julio mataron a Alex Serna en Guerrero y el pasado 16 de julio a Josué Martínez Contreras, en Puebla.
“Siete periodistas asesinados en poco más de seis meses son la evidencia de un fracaso grave y sostenido del Estado mexicano”, declaró Artur Romeu, director de RSF América Latina.
En el informe Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia, Artículo 19 documentó 674 agresiones en contra de la prensa en 2025, las cuales ocurrieron en cuatro países de América Latina. De éstas, 451 sucedieron en México, es decir, 66% del total, lo que se traduce en un ataque contra la prensa cada 19 horas.