La SCJN pone límites a la pirotecnia por el caso de una niña que sufría pánico, ansiedad y dolor por los cohetes

El uso de pirotecnia en fiestas patronales, celebraciones religiosas y otras festividades deberá considerar los posibles daños a la salud de niñas, niños y adolescentes con autismo, especialmente cuando presentan hipersensibilidad auditiva. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al analizar el caso de una madre que pidió medidas para proteger a su hija de las detonaciones.

Las y los ministros determinaron que los ayuntamientos deben evaluar estos riesgos antes de otorgar licencias para el uso de fuegos artificiales y abstenerse de autorizarlos cuando no existan medidas capaces de prevenir el daño.

Dicha resolución, aprobada por el Pleno el 28 de octubre de 2026 , establece que las autoridades municipales no pueden limitarse a emitir recomendaciones sobre el uso de pirotecnia ni asumir que su utilización está permitida por el simple hecho de realizarse dentro de los horarios establecidos en la legislación local.