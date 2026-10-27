El Sistema Cutzamala rompe récord de almacenamiento en octubre, pero no llega a los niveles del año pasado

¿Cuánto tiene de almacenamiento el sistema Cutzamala?

Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 25 de octubre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 162 millones de metros cúbicos, lo que representa 87.58%

La presa El Bosque tiene 200 millones de metros cúbicos lo que representa 98.98%

La presa Valle de Bravo tiene 380 millones de metros cúbicos lo que representa 96.58%.

En total, hay un almacenamiento de 743,887,000 metros cúbicos, lo que representa 95.06% hasta esa fecha de octubre. En tanto, en septiembre cerró con un total de 87.76%.

Los beneficios de que el Cutzamala tenga buen almacenamiento

Las lluvias son un factor clave en que este sistema tenga buen nivel de almacenamiento, y a pesar de que se prevé que la temporada esté por culminar a finales de noviembre próximos, éstas no son lo único, sino la intervención y mantenimiento que ha realizado el organismo, de acuerdo a lo que explicó la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho.

“La presa Valle de Bravo fue una de las que más afectó esta sequía hace aproximadamente dos años; sin embargo, la Conagua realizó una operación donde lejos de hacer una extracción, que esa es la vocación de la presa, hizo una inyección. La recuperación de la presa Valle de Bravo fue uno de los mejores aciertos en cuestión de operación hídrica del Sistema Cutzamala”, aseguró en entrevista con Expansión en julio pasado .

La funcionaria explicó en ese momento que se tiene agua garantizada hasta diciembre de 2027, derivado de los trabajos que se ha realizado como la transición de un gasto fijo a una "operación variable". Este modelo permite ajustar la entrega de agua de manera proporcional al almacenamiento real, evitando el agotamiento acelerado de las presas.