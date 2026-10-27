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El Sistema Cutzamala rompe récord de almacenamiento en octubre, pero no llega a los niveles del año pasado

Los habitantes del Valle de México reciben un porcentaje del abasto de agua proveniente de esta obra hidráulica. Estos son los datos más recientes que comparte Conagua.
mar 27 octubre 2026 08:34 AM
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Un atardecer en una de las presas del Sistema Cutzamala. Hay agua abajo de una obra con cemento y tubulares.jpg
La Conagua realiza un monitoreo diario de las lluvias y del almacenamiento en las distintas presas que conforman al Sistema Cutzamala. (Foto: Conagua)

El almacenamiento en las presas que conforman el Sistema Cutzamala alcanzó 95.06% con lo que alcanzó su mayor nivel en lo que va de este 2026, lo que representa buenas noticias para los habitantes del Valle de México debido a que junto con los trabajos que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se garantiza el abastecimiento de agua potable.

De acuerdo con los más recientes datos del organismo que hace un monitoreo de las presas que conforman este sistema, el nivel se alcanzó el 25 de octubre. Sin embargo, no ha llegado a los niveles que registró el 27 de octubre del año pasado, cuando alcanzó 97.3% de su capacidad .

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¿Cuánto tiene de almacenamiento el sistema Cutzamala?

Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 25 de octubre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 162 millones de metros cúbicos, lo que representa 87.58%

La presa El Bosque tiene 200 millones de metros cúbicos lo que representa 98.98%

La presa Valle de Bravo tiene 380 millones de metros cúbicos lo que representa 96.58%.

En total, hay un almacenamiento de 743,887,000 metros cúbicos, lo que representa 95.06% hasta esa fecha de octubre. En tanto, en septiembre cerró con un total de 87.76%.

Los beneficios de que el Cutzamala tenga buen almacenamiento

Las lluvias son un factor clave en que este sistema tenga buen nivel de almacenamiento, y a pesar de que se prevé que la temporada esté por culminar a finales de noviembre próximos, éstas no son lo único, sino la intervención y mantenimiento que ha realizado el organismo, de acuerdo a lo que explicó la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho.

“La presa Valle de Bravo fue una de las que más afectó esta sequía hace aproximadamente dos años; sin embargo, la Conagua realizó una operación donde lejos de hacer una extracción, que esa es la vocación de la presa, hizo una inyección. La recuperación de la presa Valle de Bravo fue uno de los mejores aciertos en cuestión de operación hídrica del Sistema Cutzamala”, aseguró en entrevista con Expansión en julio pasado .

La funcionaria explicó en ese momento que se tiene agua garantizada hasta diciembre de 2027, derivado de los trabajos que se ha realizado como la transición de un gasto fijo a una "operación variable". Este modelo permite ajustar la entrega de agua de manera proporcional al almacenamiento real, evitando el agotamiento acelerado de las presas.

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Sin embargo, no todas son buenas noticias, tener más agua almacenada no garantiza por sí solo un suministro continuo. También influyen las condiciones de la infraestructura, las pérdidas durante la distribución y la disponibilidad de agua de otras fuentes.

Debido a que el Cutzamala aporta solo un porcentaje del agua potable a los habitantes del Valle de México, es urgente que haya una coordinación entre los los gobiernos federal, estatales y municipales, la academia y las comunidades, con reglas adaptadas a las condiciones locales y mecanismos de monitoreo compartido, advirtió Raúl Silva-Aguilera, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México
( UNAM ).

¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?

El agua que se almacena y distribuye desde esta obra hidráulica hacia el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

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México

El Cutzamala sigue dando buenas noticias y se acerca al 100% de agua que necesitan la CDMX y el Edomex

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.

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Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.

Ante estos óptimos niveles de almacenamiento, la Conagua hace un llamado a la población a mantener el uso responsable y solidario del agua, ya que, el aprovechamiento eficiente del recurso es esencial para garantizar su disponibilidad.

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