El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que dos personas murieron durante el enfrentamiento entre elementos de la Marina e integrantes de un grupo criminal. Entre las víctimas, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba González Peñuelas, identificado como uno de los operadores del Cártel de Guasave.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal… pic.twitter.com/03vxvnfVfN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

En un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario señaló que las autoridades estadounidenses mantenían vigente una recompensa de cinco millones de dólares por información que contribuyera a la captura del presunto narcotraficante.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Alfredo V. Bonfil, donde personal de la Semar fue agredido por presuntos integrantes del crimen organizado. Además de las dos personas fallecidas, las autoridades aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.





Los cargos que enfrentaba Chuy Peñuelas en Estados Unidos

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señalaba a González Peñuelas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos conspiración para poseer sustancias controladas con fines de distribución, conspiración para importar heroína y distribución o posesión de esta droga con intención de comercializarla.

La agencia estadounidense también advertía que el fugitivo podía estar armado y representar un peligro, por lo que recomendaba a la población no intentar detenerlo por cuenta propia. Su última ubicación conocida se encontraba en Gabriel Leyva Solano, Sinaloa.

DEA impuso nuevas sanciones contra Chuy Peñuelas

En mayo pasado, la DEA anunció nuevas sanciones contra Jesús González Peñuelas, a quien vinculó con una red presuntamente dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.