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“Chuy Peñuelas”, por quien EU ofrecía 5 millones de dólares, muere en operativo en Sinaloa

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que el deceso ocurrió durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina. Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por él.
mié 28 octubre 2026 08:55 AM
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En la imagen, la ficha de recompensa que ofrecía Estados Unidos por información que permitiera el arresto de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”.
Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, murió durante un operativo realizado por la Marina en Sinaloa. (Foto: Captura de pantalla.)

Jesús González Peñuelas, Chuy Peñuelas, presunto operador del Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", murió durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Sinaloa.

El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y capturarlo.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que dos personas murieron durante el enfrentamiento entre elementos de la Marina e integrantes de un grupo criminal. Entre las víctimas, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba González Peñuelas, identificado como uno de los operadores del Cártel de Guasave.

En un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario señaló que las autoridades estadounidenses mantenían vigente una recompensa de cinco millones de dólares por información que contribuyera a la captura del presunto narcotraficante.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Alfredo V. Bonfil, donde personal de la Semar fue agredido por presuntos integrantes del crimen organizado. Además de las dos personas fallecidas, las autoridades aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.

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Los cargos que enfrentaba Chuy Peñuelas en Estados Unidos

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señalaba a González Peñuelas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos conspiración para poseer sustancias controladas con fines de distribución, conspiración para importar heroína y distribución o posesión de esta droga con intención de comercializarla.

La agencia estadounidense también advertía que el fugitivo podía estar armado y representar un peligro, por lo que recomendaba a la población no intentar detenerlo por cuenta propia. Su última ubicación conocida se encontraba en Gabriel Leyva Solano, Sinaloa.

DEA impuso nuevas sanciones contra Chuy Peñuelas

En mayo pasado, la DEA anunció nuevas sanciones contra Jesús González Peñuelas, a quien vinculó con una red presuntamente dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

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En su pronunciamiento, la agencia sostuvo que el grupo encabezado por González Peñuelas presuntamente contribuyó al envío de drogas ilícitas al territorio estadounidense y al blanqueo de recursos para esa organización criminal.

Asimismo, relacionó las actividades atribuidas a la red con el Cártel de Sinaloa, designado por el gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

La DEA señaló a esa organización como uno de los grupos criminales vinculados con la crisis del fentanilo ilícito en Estados Unidos.

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Sinaloa SSP Crimen organizado

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