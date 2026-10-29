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IMSS presenta plan de acción para mejorar sus condiciones laborales y atención

La planeación comprende un aumento salarial de 8%, la basificación de 10,939 trabajadores temporales, la contratación de 2,500 médicos especialistas y la compra de equipo médico.
jue 29 octubre 2026 08:03 AM
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Foto de Zoé Robledo, director general del IMSS, durante su participación en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció el plan de acción durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Cortesía)

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó un plan de 12 acciones que se implementarán en un plazo de 120 días para mejorar la atención médica y las condiciones laborales del personal.

Durante su participación en la conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el titular del instituto informó que se invertirán 11,745 millones de pesos en estas acciones. Además, subrayó que la estrategia se diseñó a partir de un diálogo directo con el personal, mediante recorridos piso por piso en cada hospital.

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Explicó que los recursos para financiar esta iniciativa se obtendrán mediante nuevos esquemas de contratación de servicios que antes se adquirían de manera fragmentada, la compra directa de equipos de anestesia, un nuevo modelo de hemodiálisis, el diálogo con proveedores y la reducción de la subrogación de servicios.

Aumento salarial

Robledo señaló que, como parte de estas acciones, el acuerdo de aumento salarial pasó de 6.8 a 8%. Indicó que esta cifra ya fue aprobada por el H. Consejo Técnico del IMSS, tras la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de retomar el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Cabe señalar que el aumento de 6.8% representaba un gasto cercano a 20,000 millones de pesos (mdp), mientras que el esfuerzo adicional para elevarlo a 8% implica otros 5,229 mdp. Este incremento beneficiará a 504,000 trabajadores en activo.

“Es un esfuerzo importante que estamos seguros seguirá contribuyendo al poder adquisitivo de nuestras trabajadoras y trabajadores”, expresó el director del Seguro Social.

Basificación de trabajadores eventuales

Por otra parte, Zoé Robledo destacó que se destinarán 3,140 millones de pesos para la basificación de 10 mil 939 trabajadores que laboran bajo el esquema de contratos temporales (conocidos como 08), que actualmente cubren guardias, vacaciones e incapacidades.

Del personal que será basificado, 6,363 son enfermeras y enfermeros, 1,439 médicos y 673 camilleros. También se incorporará a personal de higiene y limpieza, almacén, ventanilla, conservación y otras categorías, con el propósito de fortalecer la operación hospitalaria y la atención a los derechohabientes.

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Asimismo, informó que se contratarán 2,500 médicos especialistas. Actualmente, el IMSS cuenta con 51,382 especialistas, 13,000 más que en 2018, y a partir del próximo año egresarán 10,000 médicos residentes.

Como parte de esta estrategia, el 3 de noviembre se abrirá una convocatoria para cubrir plazas de difícil cobertura, con énfasis en las especialidades de Medicina Interna, Urgencias y Radiología, a fin de agilizar los servicios y brindar atención oportuna. Para ello, se destinarán 800 millones de pesos.

Compra y mantenimiento de equipos

El director general del IMSS también anunció la compra de 100 equipos médicos de alta tecnología: tres aceleradores lineales, cuatro equipos de resonancia magnética de tres teslas, 67 mastógrafos y 26 tomógrafos de 256 cortes. La adquisición se realizará mediante compras directas a los fabricantes, diálogo estratégico y subastas subsecuentes de descuento.

Además, se adquirirán 2,917 equipos médicos, entre ellos 1,081 máquinas de anestesia, 10 arcos en C (equipos de rayos X que permiten al cirujano obtener imágenes durante una operación), 1,806 monitores rodables y 20 equipos de ultrasonido. También se dará mantenimiento correctivo y preventivo a 4,756 equipos.

A estas medidas se suma la adquisición de 1,321 sillones clínicos reclinables para urgencias, 5,851 camillas para urgencias y traslados, 6,194 camas para hospitalización (la segunda compra más grande de este tipo de insumos), 1,977 sillas de ruedas para trasladar pacientes dentro de los hospitales y 2,673 sillas para regadera.

En materia de infraestructura hospitalaria, Zoé Robledo informó que se modernizarán 458 sistemas de aire acondicionado en 153 hospitales, como parte de una estrategia para mejorar las instalaciones y contribuir al control de infecciones. También se renovarán 144 de los equipos de casas de máquinas, entre ellos motobombas, calderas, tanques de agua caliente y sistemas hidroneumáticos. Asimismo, se sustituirán 63 elevadores, que se sumarán a los 347 renovados durante la presente administración.

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Digitalización de la receta colectiva

Otra de las acciones será la digitalización de la receta colectiva, que permitirá que 7,036 enfermeras dejen de llenar formatos manualmente y dediquen más tiempo a la atención de los pacientes. Para ello, se instalarán 1,900 equipos de cómputo que permitirán conocer en tiempo real qué insumos se solicitan, surten y entregan en cada servicio hospitalario.

El titular del Seguro Social señaló que el IMSS impulsará un esquema de almacenes modernos y distribución de última milla para garantizar la disponibilidad de medicamentos en las unidades médicas.

También destacó que los derechohabientes podrán reportar faltantes de medicamentos a través de la plataforma recetacompleta.gob.mx o de la línea telefónica 800 953 22 18.

Cirugías adicionales, agenda digital y app IMSS Digital

Para ampliar la capacidad de atención de los servicios médicos, el IMSS realizará 31,700 cirugías adicionales durante las noches y los fines de semana. El programa contempla intervenciones de cataratas, vesícula, rodilla, hernia, matriz, cadera y mama, con el objetivo de reducir los tiempos de espera para los derechohabientes.

Robledo explicó que la implementación de la agenda digital permitirá mantener abiertas las citas de especialidad durante noviembre y diciembre, periodo en el que anteriormente se suspendían. Con esta medida, será posible programar cerca de 60,000 consultas adicionales y evitar que se difieran hasta enero.

Finalmente, informó que se instalarán 48 módulos de Trato Digno en las áreas de urgencias para orientar y acompañar a pacientes y familiares. Además, se incorporará información sobre el estado de los pacientes a través de la aplicación IMSS Digital y se fortalecerá la conectividad en las salas de espera, con el propósito de mejorar la experiencia de atención.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Secretaría de Salud

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