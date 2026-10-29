IMSS presenta plan de acción para mejorar sus condiciones laborales y atención

Asimismo, informó que se contratarán 2,500 médicos especialistas. Actualmente, el IMSS cuenta con 51,382 especialistas, 13,000 más que en 2018, y a partir del próximo año egresarán 10,000 médicos residentes.
Como parte de esta estrategia, el 3 de noviembre se abrirá una convocatoria para cubrir plazas de difícil cobertura, con énfasis en las especialidades de Medicina Interna, Urgencias y Radiología, a fin de agilizar los servicios y brindar atención oportuna. Para ello, se destinarán 800 millones de pesos.
Compra y mantenimiento de equipos
El director general del IMSS también anunció la compra de 100 equipos médicos de alta tecnología: tres aceleradores lineales, cuatro equipos de resonancia magnética de tres teslas, 67 mastógrafos y 26 tomógrafos de 256 cortes. La adquisición se realizará mediante compras directas a los fabricantes, diálogo estratégico y subastas subsecuentes de descuento.
Además, se adquirirán 2,917 equipos médicos, entre ellos 1,081 máquinas de anestesia, 10 arcos en C (equipos de rayos X que permiten al cirujano obtener imágenes durante una operación), 1,806 monitores rodables y 20 equipos de ultrasonido. También se dará mantenimiento correctivo y preventivo a 4,756 equipos.
A estas medidas se suma la adquisición de 1,321 sillones clínicos reclinables para urgencias, 5,851 camillas para urgencias y traslados, 6,194 camas para hospitalización (la segunda compra más grande de este tipo de insumos), 1,977 sillas de ruedas para trasladar pacientes dentro de los hospitales y 2,673 sillas para regadera.
En materia de infraestructura hospitalaria, Zoé Robledo informó que se modernizarán 458 sistemas de aire acondicionado en 153 hospitales, como parte de una estrategia para mejorar las instalaciones y contribuir al control de infecciones. También se renovarán 144 de los equipos de casas de máquinas, entre ellos motobombas, calderas, tanques de agua caliente y sistemas hidroneumáticos. Asimismo, se sustituirán 63 elevadores, que se sumarán a los 347 renovados durante la presente administración.