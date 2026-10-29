IMSS presenta plan de acción para mejorar sus condiciones laborales y atención

Explicó que los recursos para financiar esta iniciativa se obtendrán mediante nuevos esquemas de contratación de servicios que antes se adquirían de manera fragmentada, la compra directa de equipos de anestesia, un nuevo modelo de hemodiálisis, el diálogo con proveedores y la reducción de la subrogación de servicios.

Aumento salarial

Robledo señaló que, como parte de estas acciones, el acuerdo de aumento salarial pasó de 6.8 a 8%. Indicó que esta cifra ya fue aprobada por el H. Consejo Técnico del IMSS, tras la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de retomar el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Cabe señalar que el aumento de 6.8% representaba un gasto cercano a 20,000 millones de pesos (mdp), mientras que el esfuerzo adicional para elevarlo a 8% implica otros 5,229 mdp. Este incremento beneficiará a 504,000 trabajadores en activo.

“Es un esfuerzo importante que estamos seguros seguirá contribuyendo al poder adquisitivo de nuestras trabajadoras y trabajadores”, expresó el director del Seguro Social.

Basificación de trabajadores eventuales

Por otra parte, Zoé Robledo destacó que se destinarán 3,140 millones de pesos para la basificación de 10 mil 939 trabajadores que laboran bajo el esquema de contratos temporales (conocidos como 08), que actualmente cubren guardias, vacaciones e incapacidades.

Del personal que será basificado, 6,363 son enfermeras y enfermeros, 1,439 médicos y 673 camilleros. También se incorporará a personal de higiene y limpieza, almacén, ventanilla, conservación y otras categorías, con el propósito de fortalecer la operación hospitalaria y la atención a los derechohabientes.