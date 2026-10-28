Habrá Ley seca por Día de Muertos en CDMX: en estas zonas prohibirán la venta de alcohol

Tláhuac amplía Ley Seca a noviembre y diciembre

Además de las medidas anunciadas para las festividades de Día de Muertos, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el pasado 19 de octubre, se dio a conocer que la misma demarcación implementará la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en diversas colonias, barrios y pueblos durante los meses de noviembre y diciembre.

Dicha medida se emplea con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas durante las festividades que se llevarán a cabo en las zonas marcadas.

La Ley Seca en Tláhuac aplicará de la siguiente manera:

7 y 8 de noviembre: Colonia Agrícola Metropolitana, Tláhuac, Alcaldía Tláhuac, con motivo de la celebración de la fiesta patronal de la Capilla del Señor de los Pobres.

Del 19 al 24 de noviembre: Colonia Santa Cecilia Pueblo de San Pedro Tláhuac, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Colonia Santa Cecilia.

Del 21 al 29 de noviembre: Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, con motivo de la celebración de la Fiesta en Honor a Nuestra Patrona Santa Catarina Virgen y Martil.

27 y 28 de noviembre: Colonia Tierra y Libertad Pueblo San Pedro Tláhuac, con motivo de la celebración de la Fiesta Patronal del Santo Patrono Cristo Rey.

Del 23 al 25 de noviembre: Pueblo de Tetelco, con motivo de la celebración de la Fiesta en Honor al Patrón Cristo Rey.

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre: Pueblo de San Andrés Mixquic, con motivo de la celebración de Fiesta San Andrés Apostol Mixquic.

La prohibición iniciará en punto de las 00:00 horas y finalizará a las 24:00 horas de las fechas indicadas, y aplicará a todos los establecimientos mercantiles que vendan alcohol en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo.

