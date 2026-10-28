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CDMX

Habrá Ley seca por Día de Muertos en CDMX: en estas zonas prohibirán la venta de alcohol

Durante 3 días seguidos, tiendas, restaurantes y comercios locales de la Alcaldía Tláhuac no podrán vender bebidas alcohólicas bajo ninguna circunstancia para evitar ser acreedores a multas.
mié 28 octubre 2026 04:46 PM
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Ley Seca Iztapalapa
La medida estará vigente solo en algunos pueblos de la Alcaldía Tláhuac. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, la Alcaldía Tláhuac ha dado a conocer que del 31 de octubre al 2 de noviembre implementará Ley Seca en todos los pueblos donde se lleve a cabo el tradicional Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM).

Con esta medida, quedará totalmente prohibida la venta y consumo de alcohol en establecimientos mercantiles y vía pública, implementando además un operativo de seguridad en el que elementos de la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar se encargarán de vigilar el cumplimiento de la norma.

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¿En qué pueblos de Tláhuac habrá Ley Seca?

De acuerdo a la información compartida por la Alcaldía a través de redes sociales, la medida arrancará el sábado 31 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre , estando vigente solo en las siguientes demarcaciones:

  • San Andrés Mixquic
  • San Nicolás Tetelco
  • San Juan Ixtayopan
  • San Pedro Tláhuac
  • Santa Catarina Yecahuizotl
  • Santiago Zapotitlán
  • San Francisco Tlaltenco

Dicha medida aplicará a todos los puntos fijos, semifijos y móviles con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que acudan a las celebraciones, así como mantener un correcto cuidado del medio ambiente.

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Multas por no respetar la Ley Seca

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Cultura Cívica , las sanciones por ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizadas pueden ir desde multas que van de las 21 a las 30 UMAs diarias ($117.31 pesos), es decir, de entre $2,463.51 y hasta $3,519.30.

Además, también puede generarse un arresto de 25 a 36 horas, o bien, trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

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Día de Muertos Mixquic
El pueblo de Mixquic tendrá Ley Seca durante sus festejos. (Gobierno CDMX)

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Tláhuac amplía Ley Seca a noviembre y diciembre

Además de las medidas anunciadas para las festividades de Día de Muertos, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el pasado 19 de octubre, se dio a conocer que la misma demarcación implementará la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en diversas colonias, barrios y pueblos durante los meses de noviembre y diciembre.

Dicha medida se emplea con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas durante las festividades que se llevarán a cabo en las zonas marcadas.

La Ley Seca en Tláhuac aplicará de la siguiente manera:

  • 7 y 8 de noviembre: Colonia Agrícola Metropolitana, Tláhuac, Alcaldía Tláhuac, con motivo de la celebración de la fiesta patronal de la Capilla del Señor de los Pobres.
  • Del 19 al 24 de noviembre: Colonia Santa Cecilia Pueblo de San Pedro Tláhuac, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Colonia Santa Cecilia.
  • Del 21 al 29 de noviembre: Pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, con motivo de la celebración de la Fiesta en Honor a Nuestra Patrona Santa Catarina Virgen y Martil.
  • 27 y 28 de noviembre: Colonia Tierra y Libertad Pueblo San Pedro Tláhuac, con motivo de la celebración de la Fiesta Patronal del Santo Patrono Cristo Rey.
  • Del 23 al 25 de noviembre: Pueblo de Tetelco, con motivo de la celebración de la Fiesta en Honor al Patrón Cristo Rey.
  • Del 28 de noviembre al 1 de diciembre: Pueblo de San Andrés Mixquic, con motivo de la celebración de Fiesta San Andrés Apostol Mixquic.
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La prohibición iniciará en punto de las 00:00 horas y finalizará a las 24:00 horas de las fechas indicadas, y aplicará a todos los establecimientos mercantiles que vendan alcohol en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo.

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Ciudad de México Día de Muertos altar día de muertos

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